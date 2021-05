Marvel – premiery w 2021 roku. Co nas czeka? [Aktualizacja 05.05.2021r.]

Produkcje z uniwersum Marvela już od lat przyciągają miliony fanów. Jakie premiery przygotowało Marvel Studios na 2021 rok? Sprawdzamy.

Miniony, 2020 rok nie oszczędził nikogo, włącznie z przemysłem filmowym. Ze względu na wprowadzone podczas pandemii Covid-19 obostrzenia i restrykcje sanitarne, prace nad wieloma bieżącymi produkcjami musiały zostać przerwane. Tak było m.in. w przypadku drugiego sezonu serialu Wiedźmin, powstającego dla platformy Netflix. Wbrew pozorom, nie mniej ucierpiały także już gotowe dzieła, które miały zadebiutować w zeszłym roku. Cóż to bowiem za premiera, bez wielkiej imprezy z widownią i gwiazdami, a jak sama nazwa wskazuje - „produkcje kinowe” bez kina to nie to samo. Dlatego też, w większości przypadków zaplanowane na 2020 rok premiery zostały przesunięte na 2021 rok, a nieliczne wyjątki zadebiutowały na platformach streamingowych.

Żaden rynek nie znosi jednak próżni, a życie musi toczyć się dalej. Tym bardziej, że rozpoczęcie procesu szczepień daje nadzieję, że za kilka miesięcy uda nam się wrócić do względnej normalności. Tak więc w tym roku planowanych jest wiele ciekawych debitów, zarówno filmowych, jak i serialowych, a produkcje ze stajni Marvela nie stanową tu wyjątku. W nadchodzącym roku, według oficjalnych planów, otrzymamy sporą dawkę super-hero klimatów od Marvel Studios, więc postanowiliśmy je dla was zebrać w jednym miejscu. Sprawdzicie, co nas czeka.

Marvel – premiery filmów w 2021 roku

Wygląda na to, że w tym roku każdy fan (i nie tylko) MCU znajdzie dla siebie coś ciekawego, bez względu na to w jakich bohaterach gustuje i czy woli już sprawdzone postacie, czy może czeka na coś nowego.

Czarna Wdowa (Black Widow) - 9 lipca 2021 roku

Nikogo nie dziwi chyba to, że Czarna wdowa znalazła się na tej liście. Wszak był to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów Marvela 2020 roku, a przełożenie jego daty premiery zasmuciło wielu fanów. Natasha Romanoff (w tej roli Scarlett Johansson) powróci jednak już w maju i tym razem będzie wreszcie główną gwiazdą filmu, a nie jedną z wielu ciekawych postaci. Akcja produkcji ma miejsce po wydarzeniach z filmu Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów (Captain America: Civil War), ale przed wydarzeniami z Avengers: Wojna bez granic (Avengers: Infinity War). Natasha wraca w rodzinne strony, a konkretnie do Budapesztu i zmuszona jest zmierzyć się z przeszłością, która ją uformowała. Spotka tam sporo ciekawych ludzi, min. Jelenę Belovą (Florence Pugh) oraz Melinę (Rachel Weisz), które również należały do organizacji Black Widow, a także rosyjskiego odpowiednika Kapitana Ameryki - Czerwonego Strażnika (David Harbour). Jest też czarny charakter – Taskmaster.

The Eternals – 5 listopad 2021 roku

The Eternals to jedna z najgłośniejszych produkcji tego roku spod znaku Marvela. Tytułowi bohaterowie to rasa tzw. Przedwiecznych, którzy podobnie jak należący konkurencji Superman, pomimo pochodzenia z innej planety zamieszkują obecnie dość licznie na ziemi. Do tej pory żyli oni w ukryci lecz pojawienie się niebezpieczeństwa i wydarzenia z Avengers: Koniec gry sprawiły, że muszą się oni ujawnić. W obsadzie znalazły się popularne nazwiska, jak m.in. Salma Hayek, Angelina Jolie czy znani z serialu Gra o Tron - Richard Madden i Kit Harrington. Tytuł także miał zadebiutować w 2020 roku, ale plany te pokrzyżowała pandemia.

Shang-Chi and the Legend of Ten Rings - 3 września 2021 roku

Teraz pora na powiew świeżości w gronie postaci MCU. Shang-Chi and the Legend of Ten Rings to ekranizacja przygód bohatera o azjatyckich korzeniach – tytułowego Shang-Chi (Simu Liu), który musi zmierzyć się z organizacją Dziesięciu Pierścieni i z Mandarynem (zarówno czarny charakter jak i organizacja pojawiły się już w filmie Iron Man 3. Cała produkcja jest na wskroś azjatycko-amerykańska, począwszy od główną postać i przez scenarzystę - Dave'a Callahama (Niezniszczalni), a na reżyserze kończąc - Destin Daniel Cretton (Szklany zamek). W rolę bezlitosnego Mandaryna wcieli się tym razem legendarny chiński aktor - Tony Leunga (m.in. Hero i Trzy królestwa).

Spider-man 3 – 17 grudnia 2021

Niestety, nie ma jeszcze filmowej zapowiedzi tego widowiska

Fani człowieka pająka muszą oficjalnie poczekać jeszcze do końca roku 2021, ale miejmy nadzieję, że będzie warto. Wszak dotychczasowe dwie części przypadły fanom do gustu. Podtytuł trzeciej części przygód Petera Parkera (granego przez Toma Hollanda) nie został jeszcze ujawniony, jednak można spodziewać się, że będzie zawierał on słowo „dom”, jak poprzednie odsłony – Spider-Man: Powrót do domu i Spider-Man: Daleko od domu. Nie wiadomo także jaka będzie fabuła filmu, ale prawdopodobnie istotną kwestią będzie reakcja społeczeństwa na ujawnienie tożsamości Sider-Mana i jego wrobieniem z morderstwo Mysterio. Najczęstsze plotki mówią także o nawiązaniu do Spider-verse i słynnego serialu animowanego, w którym nasz pajęczy bohater przenosił się pomiędzy wymiarami. Czyżby Peter wskutek ujawnienia i oskarżeń musiał zbiec do innej rzeczywistości? Okaże się w grudniu.

Najnowsze i najświeższe informacje na temat tej produkcji znajdziecie tutaj.

Marvel - seriale debiutujące w 2021 roku

Choć w tym roku zadebiutuje, bądź już zadebiutowało sporo ciekawych seriali, których akcja ma miejsce w uniwersum Marvela, to niestety w naszym kraju ich nie obejrzymy. Przynajmniej na razie, ponieważ wszystkie poniższe produkcje będą dostępne na platformie streamingowej Disney+, a ta nie jest jeszcze dostępna w Polsce. Miejmy nadzieję, że szybko się to jednak z mieni i będziemy mogli cieszyć się przygodami ulubionych postaci.

WandaVision - 15 stycznia 2021

Premiera serialu WandaVision miała już miejsce i trzeba przyznać, iż wygląda na jedną z ciekawszych pozycji w rozkładzie tegorocznych premier Marvela. W serialu można obserwować losy dwóch dobrze znanych z serii o Avengersach postaci, czuli tytułowej Wandy czyli Scarlet Witch (Elisabeth Olsen) i Visiona (Paul Bettany), których łączy wyjątkowa relacja. Widowisko ma jednak dość niestandardową formę, przypominającą sitcom, który zmienia się w ciągu postępowania fabuły. Jak się okazuje, poszczególne etapy są alternatywnymi rzeczywistościami, powstałymi w wyniku działania specyficznych mocy Scarlet Witch. Pewną rolę w serialu odgrywa także Dr Strange, a wydarzenia w nim przedstawione stanowią istotną część uniwersum.

Falcon and the Winter Soldier - 19 Marca 2021

Serial Falcon and the Winter Soldier, czyli Falkon i Zimowy Żołnież, przedstawia losy dwóch bohaterów związanych przede wszystkim z Kapitanem Ameryką, czyli Sama Wilsona aka Falcon oraz Bucky’ego Barnesa aka Zimowy Żołnierz. Wydarzenia przedstawione w produkcji mają miejsce bezpośrednio po tych, przedstawionych w Avengers: Koniec Gry, a ze względu na ich ścisły związek, zalecane jest obejrzenie w pierwszej kolejności filmu (inaczej czekają was ogromne spoilery). Poza popularnymi, głównymi postaciami, w które oczywiście wcielą się Anthony Mackie oraz Sebastian Stan, zobaczymy ponownie Emily VanCamp jako agentkę Sharon Carter i Daniel Bruhla jako Zemo. Do antagonisty dołączą jeszcze dwa czarne charaktery, a mianowicie Agent U.S. i Flag-Smasher. Sukces produkcji jest bardzo prawdopodobny, ponieważ zarówno Zimowy Żołnierz, jak Falcon cieszą się dużą popularnością wśród fanów uniwersum Avangers.

Loki – Maj 2021

Realizacja serialu Loki była łatwa do przewidzenia, tym bardziej, że grany przez Toma Hiddlestona, niezbyt prawy bohater stał się ulubieńcem milionów widzów na całym świecie. Dużą zasługę w tym mają m.in. polot, charyzma oraz poczucie humoru tej postaci, a także to, iż nigdy nie wiadomo czego można się po Lokim spodziewać. Powrót boga kłamstw może jednak dziwić osoby zaznajomione z filmową serią przygód superbohaterów, ale nie martwcie się, twórcy się nie pomylili. Serial pokazuje alternatywne zakończenie pierwszego z serii filmów o Avengersach z 2012 roku,w którym to Loki nie zostaje schwytany i udaje mu się uciec wraz z teserakiem. Nie jest to jednak ostateczne zwycięstwo asgardzkiego boga, ponieważ jego drogi krzyżują się z Time Variance Authority czyli ekstra-wymiarowej agencji chroniącej oś czasu. Co z tego wyniknie? Z pewnością coś szalonego. W obsadzie produkcji znalazł się m.in. Owen Wilson.

Hawkeye – końcówka 2021 roku

Następczyni Howkeye'a. Niestety, serial nie posiada jeszcze oficjalnego trailera

W przypadku serialu Howkeye jest ten problem, że różnie źródła podają odmienne daty premiery, prawdopodobne jednak jest, że widowisko zadebiutuje pod koniec bieżącego roku. W przeciwieństwie do tego, na co wskazuje tytuł, nie do końca jest to opowieść o superbohaterze grany przez Jeremy’ego Rennera, a bardziej o wyjątkowej nastolatce - Kate Bishop, która postanawia iść w ślady swojego idola. W serialu spotkamy wiele postaci doskonale znanych z filmowego uniwersum, a plusem będzie spora ilość lekkiego (i nie tylko) humoru. W serialu Hawkeye w ambitną nastolatkę, (która w przyszłości ma stać się członkinią Young Avengers) wciela się młodziutka aktorka i piosenkarka - Hailee Steinfeld. W produkcji pojawi się tez Polski akcent, w postaci Kazimierza Kazimierczaka, lubującego się w zabijaniu najemnika na usługach mafii i czarnych charakterów.

Ms. Marvel - końcówka 2021 roku

Ms. Marvel to serial aktorski, który może przypaść do gustu szczególnie nastoletnim widzom. Jest to bowiem historia Kamali Khan czyli tytułowej Ms. Marvel zmagającej się jednocześnie z super mocą i problemami okresu dojrzewania. Po raz pierwszy, oficjalnie postać ta została przedstawiona w grze komputerowej Marvel’ Avengers, gdzie znalazła się w gronie takich kultowych herosów, jak Thor, Iron Man czy Hulk. Jak już też wiadomo, młodziutka aktorka Iman Vellani odegra swoja postać nie tylko w dedykowanym jej serialu, ale pojawi się także w widowisku Kapitan Marvel 2. W serialu spotkamy także inne, znane z uniwersum postacie. Jakie? Przekonajcie się sami. Produkcja ma zadebiutować w końcówce 2021 roku.

What if - premiera latem 2021 roku

What if to kolejna, ciekawa propozycja Marvela. Będzie to bowiem serial animowany, w którym podobnie jak w Lokim, zostanie przedstawiona koncepcja miltuwersum. Tym razem, każdy z odcinków będzie przedstawiał pojedynczą opowieść, dziejącą się w innej, alternatywnej rzeczywistości. Możemy spodziewać się więc wszystkiego. Zamiast Kapitana Ameryki pani Kapitan Brytania? Proszę bardzo. Yondu Undota porywa w dzieciństwie nie Petera Quilla tylko księcia T,Challa? Nie ma problemu. Zombie Kapitan Ameryka, a może Dr Strange kontra zły Dr Strange? To i wiele więcej czeka was podczas tej wyjątkowej przygody. Na produkcję warto zwrócić uwagę również z innych względów, np. dla ciekawej oprawy audio-wizualnej, a także dlatego, że głosy postaciom podkładają aktorzy grający je w filmach.

Marvel Studios: Legends - 8 stycznia 2021 roku

W tym zestawieniu warto wspomnieć też o „Legendach Marvela”. Produkcja zadebiutowała już na Disney Plus, a każdy z jej odcinków przedstawia losy innego ze znanych już superbohaterów. Będą się ona składać głównie ze scen, które pojawiły się do tej pory w filmach. Biorąc pod uwagę, że do tej pory, w ciągu około trzynastu lat pojawiło się ponad dwadzieścia produkcji w uniwersum, taka próba uporządkowania i bardziej zwartego przedstawienia poszczególnych postaci jest dobrym pomysłem. Tym bardziej, że jak widać po powyższej liście, nadchodzi sporo nowych produkcji, przed którymi warto poznać najważniejsze fakty z życia konkretnych osób. Dlatego też, pierwsze dwa odcinki skupiają się na postaciach Scarlet Witch oraz Visiona.

Dopiero co rozpoczęty, 2021 rok będzie zatem obfity dla fanów Marvela, superbohaterów i widowiskowego kina. Miejmy nadzieją, że debiuty spełnią oczekiwania odbiorców i dadzą im tyle radości oraz emocji, co dotychczasowe produkcje.

Aktualizacja [08.02.2021r.]

Falcon and the Winter Soldier / Falcon i Zimowy Żołnież

Z okazji tegorocznego święta futbolu amerykańskiego, jakim jest finałowy mecz sezonu - Super Bowl, wyemitowany został nowy zwiastun serialu Falcon i Zimowy Żołnierz. Druga, rozszerzona zapowiedź nadchodzącego widowiska prezentuje się wyjątkowo dobrze, o czym możecie przekonać się poniżej.

Howkaye

Jeśli natomiast chcielibyście zapoznać się bliżej z nową, kobiecą wersją Hawkeye'a - Kate Bishop, to nadarza się ku temu doskonała okazja. Niedawno na rynku wydawniczym zadebiutował zbiorczy zeszyt przygód następczyni Clinta Bartona, opowiadający o jej powrocie do Los Angeles. Problemy rodzinne, śmiertelnie niebezpieczny spisek, detektywistyczna opowieść, a do tego gościnnie - Jessica Jones i Wolverine. Czego chcieć więcej? Publikacje znajdziecie m.in. w Empiku lub na Allegro.

Aktualizacja [26.02.2021r]

Loki

Po długim oczekiwaniu, Disney+ ogłosił wreszcie oficjalną datę premiery swojego nadchodzącego serialu - Loki. Niestety, fani czekający na premierę mogą być nieco rozczarowani, okazało się bowiem, że serial nie zadebiutuje w maju tego roku. Widowisko z stajni Marvela ma wyznaczoną datę premiery na 11 czerwca 2021 roku.

Aktorka wybrana do roli żeńskiej wersji Lokiego wydaje się dobrze dobrana.

Według najnowszych informacji, w serialu pojawi się niecodzienna i zaskakująca postać, będzie to bowiem Loki w wersji żeńskiej, a wcieli się w nią Sophia Di Martino. Uprzedzając wątpliwości, nie jest to jedynie wymysł twórców nadchodzącego serialu, ponieważ postać pojawiła się już wcześniej na kartach komiksów. Trzeba przyznać, że produkcja zapowiada się coraz ciekawiej.

Aktualizacja [11.03.2021r.]

Falcon i Zimowy Żołnierz

The Falcon and Winter Soldier wkrótce zadebiutuje na platformie Disney+. Trzeba jednak przyznać, że po ciepło przyjętym WandaVision, którego widzowie mogli już oglądać finał, poprzeczka jest podniesiona naprawdę wysoko. Poza grą aktorką i głównym wątkiem, fani uniwersum zachwycają się dużą ilością tajemnic, jakie mogli odkrywać podczas seansu poszczególnych odcinków, jak i licznych oraz ciekawych nawiązań do głównego uniwersum Avengers. Nic więc dziwnego, że podobnych zabiegów oraz przyjemności z oglądania oczekuje się po kolejnym nadchodzącym widowisku.

Jak zdradził w jednym z ostatnich wywiadów aktor grający w serialu Batroca (postać pojawiła się w filmie kinowym Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz) - Georges St-Pierre, choć sam nie zna całej historii nadchodzącego widowiska, to może powiedzieć, że widzowie oczekujący tajemnic na poziomie WandaVision mają powody do zadowolenia. Według aktora, w Falcon and Winter Soldier będzie ich jeszcze więcej.

Anthony Mackie aka Sam Wilson aka Falcon

Natomiast grający jedną z głównych postaci serialu, czyli Falcona, Anthony Mackie ujawnił, że widzowie będą mieli okazje poznać przeszłość obydwu najważniejszych bohaterów. Między innymi straszny okres, podczas którego Bucky Barnes stał się Zimowym Żołnierzem, a także o samym Samie Wilsonie, o którego przeszłości mogliśmy do tej pory usłyszeć w filmach względnie pobieżnie.

Eternals

Nadchodzący film Eternals jest pod pewnymi względami wyjątkowy. W przeciwieństwie bowiem do pozostałych, przewidzianych w tym roku produkcji Marveala, ta konkretna zaoferuje nam zupełnie nowych głównych bohaterów. W natłoku seriali i filmów o postaciach już lubianych przez widzów jest to pewne ryzyko. Tym bardziej, że widowisko ma znacząco różnić się od dotychczasowych obrazów z uniwersum. Tak przynajmniej twierdzi reżyserka filmu Chloe Zhao, która stwierdziła ostatnio, że

To, co powiem, jest tak nudne, że będziecie przewracać oczami, ale myślę, że Marvel… Myślę, że podjęli naprawdę duże ryzyko z tym filmem. I myślę, że będziecie mocno zaskoczeni. Przynajmniej taką mam nadzieję. - Chloe Zhao

Można się było tego jednak spodziewać, przynajmniej patrząc na dotychczasowy dorobek reżyserki, która tylko w tym roku zgarnęła Złoty Glob za reżyserię wyjątkowego dramatu Nomadland. Trzeba przyznać, że to jedynie wzmaga ciekawość przed nadchodzącą premierą Eternals.

Aktualizacja [22.03.2021r]

Hawkeye

Najnowsze informacje to nie lada gratka dla Polaków, okazało się bowiem, że nasz rodzimy aktor wcieli się w jedną z postaci w nadchodzącym widowisku Marvela - Hawkeye. Ku zaskoczeniu, chodzi o Piotra Adamczyka i choć nie są to oficjalne informacje (aktor zobligowany jest umową do utrzymania tajemnicy w tej kwestii), to nowe doniesienia wydają się być bardziej niż pewne.

Po raz pierwszy sugestie jakoby Adamczyk zagrał w najnowszym serialu MCU przekazano na profilu "Łysy z Marvela" na Facebooku. Teraz potwierdza to pewne wyjątkowe zdjęcie, zamieszczone na portalu społecznościowym przez Alaquę Cox. Przedstawia ono aktorkę strojącą zabawne miny w towarzystwie Piotra Adamczyka i zostało opatrzone adnotacją "Happy Birthday @piotradamczykactor". Wspomniana pani natomiast, znajduje się na liście aktorów serialu Hawkeye i wciela się tam w postać Echo/Maya Lopez.

Sam aktor oczywiście nie może potwierdzić swego angażu, nie trzyma on jednak w tajemnicy, że obecnie pracuje na planie amerykańskiego serialu, który kręcony jest w Atlancie. Tak, czyli dokładnie tam, gdzie trwają właśnie prace nad serialowymi przygodami Hawkeye'a oraz jego młodej protegowanej.

Co więcej, już od jakiegoś czasu wiadomo, że w produkcji pojawi się komiksowa postać polskiego pochodzenia - Kazimierz Kazimierczak, który jest cynglem pracującym dla zbrodniczego półświatka. Obszerniejszy materiał na temat udziału Piotra Adamczyka w serialu Hawkeye znajdziecie tutaj.

Komiksowy Kazimierz Kazimierczak

Pomijając makijaż, można doszukać się pewnego podobieństwa pomiędzy Piotrem Adamczykiem, a ta postacią. Możliwe więc iż to właśnie w Kazimierczaka wcieli się popularny polski aktor.

Loki

W sieci opublikowano pierwszy plakat nadchodzącego serialu - Loki, na którym możemy zobaczyć Toma Hiddelstona jako głównego bohatera widowiska. Plakat zaprezentowano z okazji światowej premiery serialu Falcon i Zimowy Żołnierz.

Pierwszy plakat serialu Loki

Co ciekawe, choć na premierę przygód niesfornego boga kłamstwa i iluzji będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, to wiadomo już, że Disney zamówił drugi sezon widowiska. Na osłodę oczekiwania otrzymaliśmy natomiast nowy materiał promocyjny, na którym możemy oglądać zarówno Toma Hiddelstona, jak i partnerującego mu w serialu Owena Wilsona. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Jeśli w serialu będzie taka doza humoru, jak w materiałach promocyjnych i reklamowych, to możemy być pewni dobrej zabawy podczas seansu.

Aktualizacja [25.03.2021r]

Nowe daty premier

Opublikowano nowe, oficjalne daty premier poszczególnych produkcji filmowych oraz serialowych tzw. 4 fazy filmowego uniwersum Marvela (Marvel Cinematic Uniwerse), które ukażą się w tym lub przyszłym roku. Znajdziemy wśród nich zarówno nieujawnione dotychczas terminy debiutów, potwierdzenie kilku zapowiedzianych, jak i informacje o zmianach w przypadku niektórych premier, jak np. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Czarna wdowa - 9 lipiec 2021 roku

- 9 lipiec 2021 roku Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 3 wrzesień 2021 roku

- 3 wrzesień 2021 roku Eternals - 5 listopad 2021 roku

- 5 listopad 2021 roku Spider-Man: No Way Home - 17 grudzień 2021

- 17 grudzień 2021 Loki - 11 czerwiec 2021 roku

- 11 czerwiec 2021 roku Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 marzec 2022 roku

- 25 marzec 2022 roku Thor: Love and Thunder - 11 luty 2022 roku

Nareszcie więcej konkretów w sprawie premier

Niestety, nadal nie podano dat premiery seriali Howkeye oraz Ms. Marvel, a w przypadku What If wiadomo jedynie, iż zadebiutuje latem. Ujawniono jednak, że w 2022 roku poza filmami Doctor Strange in the Multiverse of Madness i Thor: Love and Thunder, ukażą się także dwa kolejne seriale MCU, a mianowicie She-Hulk oraz Moon Knight.

Aktualizacja [06.04.2021r]

Hawkeye

Serial Hawkeye jeszcze nie zadebiutował, a już okazuje się, że będzie miał ona prawdopodobnie swój spin-off. Według doniesień, odrębna historia ma skupić się na losach jednej z istotniejszych postaci, jakie przyjdzie nam poznać w nadchodzącym widowisku, a mianowicie na Echo. Jest to głuchoniema superbohaterka, która posiada zdolność wiernego naśladowania przeciwników, co czyni ją wyjątkowo niebezpieczną podczas wszelkiej maści starć. W życiu codziennym natomiast, Echo to Maya Lopez, czyli zwyczajna i dość sympatyczna dziewczyna.

Echo

Niestety, nie wiadomo nic ponad to, a w związku z ostatnimi zawirowaniami wokół nadchodzących premier ze stajni MCU, prawdopodobnie będziemy musieli jeszcze długo poczekać na dodatkowe informacje.

Alaqua Cox

Nazwa tej postaci może się wam wydać znajoma, a to dlatego, iż jest ona związana z ostatnimi doniesieniami o udziale Piotra Adamczyka w produkcji Howkeye, które ujrzały światło dzienne m.in. za sprawą zdjęcia urodzinowego polaka z wcielającą się w Echo aktorką.

Eternals

Wszystkich zainteresowanych serialem The Eternals ostrzegamy przed spoilerami, które pojawiły się w sieci. Konkretnie chodzi o materiał zamieszczony na serwisie Reddit, w którym swoje wrażenia z nadchodzącej produkcji opisuje osoba, mająca okazję obejrzeć ją podczas wczesnego seansu. Oznacza to, że informator oglądał produkcję w pierwotnej wersji, czyi bez tzw. dokrętek, końcowej obróbki oraz zmianami w udźwiękowieniu i ostatecznym montażu. Nie zmienia to faktu, iż ujawnione przez niego wiadomości nie są istotne, ponieważ w samej historii nie powinno być większych zmian.

Informator zdradził m.in. jaki postacie pojawią się w serialu (łącznie z dotąd nieujawnionymi), na czym będzie opierać się dokładnie historia i jak będzie ona przebiegać, część dialogów, a nawet nakręcone już sceny po napisach. My z dziennikarskiej przyzwoitości nie zamieścimy tu dokładnych treści, opublikowanych na Reddicie, ponieważ psującym rozrywkę i seanse spoilerom mówimy stanowcze - Nie.

Black Widow i Loki

Nie ma nic lepszego przed seansem wyczekiwanej produkcji, niż nowe materiały promocyjne z nią związane. Zadowoleni powinni być więc fani Black Widow, z atrakcyjną Scarlett Johansson ponownie wcielającą się w Natashę Romanoff, bowiem w sieci zadebiutował nowy zwiastun filmu, który możecie zobaczyć poniżej. Dla uatrakcyjnienia dodam, że na filmie wreszcie zobaczymy Taskmastera.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla wiernych widzów Marvela, a w szczególności największego rozrabiaki wśród nordyckich bogów i bohaterów serii Avengers - Lokiego. Serial Loki także doczekał się kolejnego zwiastuna, a jeśli jesteście go ciekawi, to wystarczy kliknąć na film niżej.

Cóż, nic tak nie podkręca oczekiwania i ciekawości niż kolejna dawka ulubionych postaci, prawda?

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Nadchodząca produkcja Marvela - Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings nie otrzymała jeszcze co ciekawszych materiałów promocyjnych, a informacje z nią związane są dawkowane z największą ostrożnością. Choć ostatnio o samym filmie raczej nie było głośno, to właśnie ujawniono ciekawą wiadomość.

Dallas Liu

Jak się bowiem okazało, w obsadzie znalazł się kolejny aktor, a mianowicie Dallas Liu, który podobnie jak reszta obsady i ekipy zakończył właśnie prace na planie filmu. Liu może być znany szerszej publiczności z pobocznej roli w sitcomie AwanturNick, który można obecnie oglądać na serwisie Netflix. Niestety, nie wiadomo w kogo młody aktor wcieli się w najnowszym filmie MCU.

Aktualizacja [20.04.2021r]

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Nareszcie opublikowano jakieś konkrety na temat nadchodzącego, azjatyckiego widowiska ze stajni Marvela. Oczekujących na film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings z pewnością ucieszy, że właśnie opublikowano jego pierwszy oficjalny zwiastun (wcześniejszy okazał się spreparowany). Nareszcie możemy się więc przyjrzeć głównemu protagoniście i innym, towarzyszącym mu postaciom, a warto pamiętać, iż do tej pory bardzo skrupulatnie dozowano informacje na ten temat.

Główny bohater wraz z innymi, obdarzonymi wyjątkowymi cechami dziećmi trafia pod skrzydła Mandaryna, który bezlitośnie szkoli ich do udziału w turnieju walki. Problem w tym, że potyczki tam odbywają się na śmierć i życie, a biorą w nich udział najlepsi wojownicy świata. Nasz protagonista nie zamierza się jednak poddawać woli bezwzględnego mentora i ucieka. Niestety, po dziesięciu latach przeszłość wraca.

Aktualizacja [22.04.2021r.]

M.O.D.O.K - 21 maj 2021 roku

Cóż, okazało się, że wcześniej podana lista tegorocznych premier związanych z uniwersum Marvela dodatkowo się powiększyła. Okazało się bowiem, że pojawi się także serial M.O.D.O.K.

Produkcja będzie się wyróżniać na tle pozostałych pod kilkoma, istotnymi względami. Po pierwsze, będzie to animacja poklatkowa na podstawie pomysłu Pattona Oswalta i Jasona Bluma, która w przeciwieństwie do innych odcinkowych tworów MCU, zadebiutuje na platformie Hulu, a nie Disney+. Wyjątkowa będzie także kanwa tytułu, ponieważ to komedia, opowiadająca o losach... superzłoczyńcy, znanego z komiksów Marvela jako M.O.D.O.K. Istotą fabuły nie będzie jednak jego walka z Avengersami, ale to, co robi "po godzinach", czyli o jego problemach małżeńskich i innych życiowych rozterkach. Pojawił się również pierwszy zwiastun produkcji, który możecie obejrzeć poniżej.

M.O.D.O.K zadebiutuje na serwisie Hulu już za około miesiąc, a dokładnie 21 maja.

Aktualizacja [05.05.2021r]

Ms. Marvel

W internecie znalazły się zdjęcia z nadchodzącego widowiska - Ms. Marvel. Możemy na nich zobaczyć m.in. tytułową bohaterkę w swoim kostiumie. Nie są to jednak oficjalne fotografie, a efekt przecieku z planu, dlatego też zamieszczone materiały nie są w dobrej jakości, a ich oryginalna wersja zniknęła już z sieci.

Materiał filmowy MCU

Marvel trzyma swoje tajemnice pod kluczem, ale jeśli już coś ogłasza, to z przysłowiowym przytupem. Tak tez jest i tym razem, bowiem w sieci zadebiutował wyjątkowy materiał filmowy, skierowany od MCU do fanów.

Tego typu akcje nie są nowością i tak, jak zwykle, mają na celu podziękowanie fanom i wyrażenie tego, że to oni dają możliwość tworzenia wielu fantastycznych rzeczy. Tym razem jednak, poza opiewaniem odbiorców Marvel przygotował prawdziwą bombę. W materiale znalazły się bowiem także takie informacje, jak niepublikowane dotąd ujęcia z Czarnej wdowy i Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni, a także pierwsze, oficjalne sceny z Ethernals, a których zobaczymy Angeline Joli w jej filmowej wersji.

Co więcej, dzięki powyższemu filmikowi wiemy też, że druga część filmowych przygód Kapitan Marvel będzie nosić tytuł The Marvels, co potwierdza, że w produkcji pojawi się Kamala Khan aka Ms. Marvel. Również fani Czarnej pantery dowiedzieli się wreszcie, iż sequel widowiska nazywać się będzie Black Panther: Wakanda Forever, natomiast Strażnicy Galaktyki vol. 3 otrzymali datę premiery, wyznaczoną na 5 maj 2023 roku.