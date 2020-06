Marvel’s Avengers na PlayStation 5 i Xbox Series X już w dniu premiery konsol

Square Enix poinformowało, że Marvel’s Avengers będzie dostępne na PlayStation 5 i Xbox Series X już w dniu ich premiery. Co więcej, przejście na nową generację będzie darmowe dla posiadaczy gry na PS4 i Xbox One.

Marvel’s Avengers wciąż kryje przed nami wiele tajemnic, Square Enix do tej pory niechętnie dzieliło się nowymi informacjami na temat gry. Na szczęście, to wszystko zmieni się już jutro, kiedy to odbędzie się ogromna prezentacja produkcji. Wydawca tytułu postanowił nieco podgrzać atmosferę przed streamem i zdradził, że już w dniu premiery PlayStation 5 i Xbox Series X, Marvel’s Avengers będzie gotowe dla posiadaczy nowych konsol.

Co więcej, potwierdzono również, że wersja gry na PS5 wykorzysta pełnię możliwości konsoli, czyli m.in.: technologię haptyczną kontrolerów DualSense oraz dysk SSD, który znacząco skróci wszelkie "ekrany ładowania". Gracze będą mogli wybrać z dwóch specjalnych trybów graficznych, jeden stawiać będzie na płynność rozgrywki (stałe 60 kl./s) drugi natomiast na jak najwyższą jakość. Niestety, z napływających od producenta informacji możemy wywnioskować, że ciężko będzie na PS5 utrzymać Marvel’s Avengers w 4K i 60 kl./s.

Z dobrych informacji, mamy jeszcze tą dla największych fanów komiksowych superbohaterów, którzy nie będą chcieli czekać na debiut nowych konsol. Jeśli zakupicie Marvel’s Avengers na PS4 lub Xbox One, to bez żadnych dodatkowych kosztów będziecie mogli przenieść się w przyszłości na PS5 i Xbox Series X.

Marvel’s Avengers zadebiutuje już 4 września na PC i konsolach bieżącej generacji. Natomiast już jutro, o godzinie 19:00, odbędzie się wielka prezentacja tytułu.

