Marvel's Avengers - poznaliśmy kolejne szczegóły na temat produkcji

Przedstawiciele studia Crystal Dynamics zdradzili nowe szczegóły na temat Marvel's Avengers. W grze nie zabraknie dodatkowych aktywności, a wśród grywalnych postaci pojawi się Ms. Marvel.

Scot Amos, stojący na czele studia Crystal Dynamics, które wraz z Eidos Montréal pracuje nad Marvel's Avengers, zdradził, że nadchodząca produkcja o superbohaterach będzie ogromna. Liczba dodatkowych aktywności i zajęć ma być tak duża, że sprawi iż gracze nigdy nie poczują nudy. Co więcej, twórcy zamierzają stale rozwijać swoją grę o dodatkową zawartość.

Na temat Marvel's Avengers wypowiedział się również Rich Briggs - starszy dyrektor w Crystal Dynamics, który wyjawił, że główna kampania Marvel's Avengers zajmie graczom przynajmniej 10 -12 godzin. Jednak jeśli dodamy do tego zadania poboczne i dodatkowe aktywności, to możemy liczyć na ponad 30 godzin zabawy.

Wreszcie, ujawniono również, że do grona grywalnych postaci (już wcześniej potwierdzono udział m.in. Kapitana Ameryki, Hulka, Iron Mana czy Czarnej Wdowy) dołączy oficjalnie Ms. Marvel, znana również jako Kamala Khan. Co więcej, to właśnie Ms. Marvel będzie wiodącą postacią produkcji, wokół której zbudowana jest historia gry. Dla przypomnienia, Kamala Khan to nadczłowiek - jest ona w stanie m.in. rozciągać i zmieniać kształt dowolnej część swojego ciała. Jak bohaterka prezentuje się w Marvel's Avengers możecie zobaczyć na poniższym zwiastunie.

Marvel’s Avengers zadebiutuje 15 maja przyszłego roku. Produkcja zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Google Stadia.