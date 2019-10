Marvel’s Iron Man VR z datą premiery

Przedstawiciele studia Camouflaj ujawnili datę premiery gry Marvel’s Iron Man VR. Tytuł na wyłączność PlayStation VR zadebiutuje w lutym przyszłego roku.

Podczas zakończonych wczoraj targów New York Comic-Con 2019 ujawniono datę debiutu jednej z najciekawszych gier na PlayStation VR - Marvel’s Iron Man VR. Sony wraz z twórcami gry - studiem Camouflaj, zdradzili, że produkcja dedykowana konsoli PlayStation 4 i goglom PSVR zadebiutuje 28 lutego 2020 roku.

Marvel’s Iron Man VR pozwoli nam wcielić się w Tony'ego Starka, czyli tytułowego Iron Mana. Przedstawiciele studia Camouflaj zapowiadają, że jeszcze żadna gra nie była w stanie tak oddać mocy komiksowych superbohaterów, jak robi to ich produkcja. Podczas zabawy będziemy mogli rozwijać i ulepszać pancerz Iron Mana, tak aby dostosować go do swojego sposobu rozgrywki. Marvel’s Iron Man VR zaoferuje nam również pełnoprawną kampanię dla jednego gracza, w której będziemy musieli zmierzyć się z tajemniczym Duchem - hakerką i aktywistką, która chce doprowadzić do upadku korporacji Stark Industries.

Sony zaprezentowało również dostępne wydania gry, które już teraz możecie zamawiać w przedsprzedaży. Oprócz podstawowej wersji, wycenionej w cyfrowym sklepie PlayStation na 169 złotych, do wyboru otrzymamy również cyfrową edycję deluxe, w której skład wchodzą:

Pełna wersję gry

4 niestandardowe wersje pancerza (Złoty Avenger, Czarny Centurion, Słoneczne Żądło, Dyskretny)

12 punktów badawczych

Cyfrową ścieżkę dźwiękową Iron Man VR

Oficjalny motyw Edycji Deluxe na PS4

Powyższe wydanie wyceniono na 209 złotych (w PlayStation Store). Warto dodać, że Marvel’s Iron Man VR będzie dostępne również w wydaniu pudełkowym.