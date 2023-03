Marvel's Spider-Man 2 - gra na PS5. Kiedy premiera? Czy będzie na PC?

Zbieramy w jednym miejscu najważniejsze informacje na temat gry Spider-man 2 na PS5.

Spis treści

Od premiery poprzedniej gry z serii Marvel's Spider-Man, czyli produkcji z podtytułem Miles Morales minęły już prawie 3 lata. Wiele osób zastanawia się, na jakim etapie jest produkcja, kiedy możemy spodziewać się premiery oraz na jakich platformach przyjdzie nam zagrać. Wszystkie najważniejsze informacje zbieramy w jednym miejscu.

Marvel's Spider-Man 2 - kiedy premiera?

Marvel's Spider-Man 2 został oficjalnie zapowiedziany we wrześniu 2021 roku. Sony oraz Insomniac potwierdzają, że premiera planowana jest na jesień tego roku. Co więcej, aktor głosowy, który wcieli się w rolę Venoma zdradził, że gra dostępna będzie na rynku we wrześniu 2023. Wydawca ani producent nie potwierdzili tej informacji, jednak jest to bardzo prawdopodobne. Gra w dniu premiery dostępna będzie na konsolach PS5.

Marvel's Spider-man 2 (fot. Sony)

Czy będzie na PC?

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, w dniu premiery Marvel's Spider-Man 2 będzie dostępny na konsolach PS5. W przyszłości jednak najprawdopodobniej gra zostanie wydana także na komputery osobiste podobnie, jak dwa poprzednie tytuły z serii.

Rozgrywka

W Marvel's Spider-Man 2 wcielimy się w dwóch bohaterów. Będzie to Peter Parker oraz Miles Morales. Jeśli chodzi o kwestie samej rozgrywki, twórcy nie silą się na rewolucję. Dwie poprzednie odsłony były tak dobre, że poszczególne elementy gameplay'u zostały po prostu ulepszone i dostosowane do nowej gry. Możemy się spodziewać, ze ponownie Nowy Jork będziemy zwiedzać przede wszystkim korzystając z pajęczej sieci, skacząc od budynku do budynku. Poza misjami głównymi, czekać na nas będą także aktywności poboczne, które pozwolą odkrywać nowe miejsca na mapie, ale także przyspieszyć rozwój postaci oraz jej umiejętności.

Venom jako główny zły? Nie tylko

W Marvel's Spider-Man 2 nasi bohaterowie zmierzą się z Venomem oraz jego armią złych charakterów. Jak się okazuje, nie będzie to jedyny antagonista, z którym przyjdzie nam się zmierzyć. Insomniac Games wspomina, że poza ogłoszoną już postacią, pojawią się "inni złoczyńcy, próbujący upolować Petera i Milesa". Warto zwrócić uwagę, że zastosowana tutaj została liczba mnoga. O kogo może chodzić? Najbardziej prawdopodobnymi typami są The Lizard, Green Goblin i Kraven. Na oficjalne informacje przyjdzie nam jeszcze jednak poczekać.

Czy będzie kooperacja?

Dostęp do dwóch bohaterów w grze Spider-Man aż prosi się o to, aby możliwa była rozgrywka kooperacyjna. Sterowanie dwoma bohaterami na jednym ekranie wraz z osobą towarzyszącą musiałoby być świetnym przeżyciem. Co jednak istotne, wszystko wskazuje na to, że Marvel's Spider-Man 2 będzie ponownie grą przeznaczonądla jednego gracza.

Ryan Schneider z PlayStation powiedział: