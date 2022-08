Marvel's Spider-Man Remastered (PC) – wymagania sprzętowe. Twój PC może tego nie wytrzymać

Premiera Marvel's Spider-Man Remastered na PC już niebawem. Sprawdź, czy twój komputer spełnia wymagania sprzętowe gry.

Premiera Spider-Man Remastered na PC nastąpi już 12 sierpnia. Studio Insomniac Games we współpracy z Nixxes Software przygotowało kompletną wersję gry wzbogaconą o funkcje dostępne tylko na komputerach, jak:

Brak limitu klatek na sekundę

Wsparcie dla technologii NVIDIA DLSS oraz NVIDIA DLAA

Wsparcie dla monitorów UltraWide (16:9, 16:10, 21:9, 32:9 i 48:9)

Ulepszone cienie oraz odbicia (ray-tracing)

Jaki konkretnie PC jest potrzebny, aby cieszyć się komfortową rozgrywką w Spider-Man Remastered?

Marvel's Spider-Man Remastered – wymagania sprzętowe na PC

Spider-Man Remastered - minimalne wymagania (720p / 30 FPS)

OS: Windows 10 (64-bit)

Procesor: Intel Core i3-4160 lub ekwiwalent od AMD

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 950 lub ekwiwalent od AMD

RAM: 8 GB

Dysk: 75 GB wolnego miejsca na dysku HDD

Spider-Man Remastered - rekomendowane wymagania (1080p / 60 FPS)

OS: Windows 10 (64-bit)

Procesor: Intel Core i5-4670 lub AMD Ryzen 5 1600

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) lub AMD Radeon RX 580

RAM: 16 GB

Dysk: 75 GB wolnego miejsca na dysku SSD

Spider-Man Remastered - wysokie wymagania (4K / 60 FPS)

OS: Windows 10 (64-bit)

Procesor: Intel Core i5-11400 lub AMD Ryzen 5 3600

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3070 lub AMD Radeon RX 6800 XT

RAM: 16 GB

Dysk: 75 GB wolnego miejsca na dysku SSD

Spider-Man Remastered - wymagania wysokie z Ray Tracing (1440p / 60 FPS lub 4K / 30 FPS)

OS: Windows 10 (64-bit)

Procesor: Intel Core i5-11600K lub AMD Ryzen 7 3700X

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3070 lub AMD Radeon RX 6900 XT

RAM: 16 GB

Dysk: 75 GB wolnego miejsca na dysku SSD

Spider-Man Remastered - wymagania Ultra z Ray Tracing (4K / 60 FPS)

OS: Windows 10 (64-bit)

Procesor: Intel Core i7-12700K lub AMD Ryzen 9 5900X

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3080 lub AMD RX 6950 XT

RAM: 32 GB

Dysk: 75 GB wolnego miejsca na dysku SSD

Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze kryje w sobie PC-towe wydanie Spider-Man Remastered czy ile wynosi cena gry, to zapraszamy do naszego specjalnego artykułu poświęconego produkcji.

