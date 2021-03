Marzec miesiącem premier Apple. Jakie nowości zobaczymy?

W marcu powinno zadebiutować wiele nowych produktów z logo nadgryzionego jabłka na obudowie. Na jakie sprzęty i usługi od Apple możemy liczyć w tym miesiącu? Czy warto zainteresować się którąś z premier?

Spis treści

Apple ma swój specyficzny cykl wydawniczy, którego firma trzyma się (z małymi zmianami) od wielu lat. Dzięki niemu jesteśmy w stanie przewidzieć najważniejsze premiery sprzętowe, ale nie brakuje również niespodzianek. Zaliczamy do niech między innymi niedawną premierę słuchawek nausznych Apple AirPods Pro Max.

Marcowe premiery Apple Źródło: macworld.com

W pierwszych dwóch miesiącach roku Apple rzadko wprowadza zupełnie nowe produkty. W lutym zaprezentowano jedynie nowy pasek Black Unity dla zegarków Apple Watch. W sklepie Apple Store pojawiła się także specjalna, limitowana wersja Apple Watch Series 6 Black Unity.

Apple Watch Black Unity

Po kilku tygodniach przerwy od nowości czas na niezwykle ciekawy miesiąc. W marcu powinniśmy zobaczyć nowy sprzęt oraz zaktualizowane oprogramowanie. W niniejszym materiale przyglądamy się urządzeniom, oprogramowaniu oraz usługom, które powinny zadebiutować w ciągu najbliższych dni.

Nadchodzące premiery sprzętowe

W kwestii premier nowych urządzeń żadne informacje nie zostały oficjalnie potwierdzone, ale jesteśmy przekonani, że w marcu Apple zaprezentuje nowe produkty. W zeszłym roku otrzymaliśmy MacBook'a Air z procesorami Intel'a 10 generacji oraz odświeżonego iPad'a Pro. W 2019 roku zadebiutowały słuchawki AirPods 2, odświeżony iMac, iPad mini oraz iPad Air. Jeszcze wcześniej - w 2018 roku, Apple wprowadziło do sprzedaży nowego, taniego iPad'a z obsługą Apple Pencil.

Jak widać gigant z Cupertino lubi wprowadzać nowe produkty po koniec pierwszego kwartału. To dobry moment, ponieważ później trwają intensywne przygotowania do czerwcowej konferencji WWDC. Prezentowane są na niej nowe wersje systemów operacyjnych iOS, iPadOS, watchOS oraz macOS.

Na jakie premiery sprzętowe możemy liczyć w marcu?

AirTags

O lokalizatorze sprzętu AirTags mówi się od wielu miesięcy. Nowe urządzenie ma być konkurencją dla produktów Tile oraz lokalizatora Samsung Galaxy Smart Tags. Najnowsze plotki oraz aktualizacja iOS'a sugerują, że AirTags zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu. Niewielkie urządzenie z wbudowanym modelem Bluetooth będzie przywieszką, która pozwoli szybko zlokalizować klucze do domu lub auta. Całość pracować będzie z wykorzystaniem chipu ultra wideband (UWB), który dostępny jest w nowszych modelach iPhone'a (od 11 wzwyż).

Lokalizator Tile

iPad Pro

W sieci mówi się, że po trzech latach Apple wprowadzi zupełnie nowego iPad'a Pro. Zeszłoroczny model to jedynie niewielka aktualizacja iPad'a Pro z 2018 roku. Tegoroczny iPad Pro powinien otrzymać nowy proces Apple A14X lub Apple M1 oraz wbudowany modem sieci 5G. Mówi się również o nowym wyświetlaczu mini-LED ale ta nowość prawdopodobnie została odroczona do premiery kolejnego wydania iPad'a Pro.

iPad Pro 12,9, iPad 9,7, iPad mini 5

AirPods

W sieci znajdziemy mnóstwo informacji na temat trzeciej generacji słuchawek AirPods. Aktualny model ma już dwa lata, co może sugerować, że wkrótce faktycznie pojawią się nowe AirPodsy.

AirPods Pro

Bazowe słuchawki True Wireless od Apple otrzymają nowe, prostokątne etui ładujące oraz wygląd zbliżony do AirPods'ów Pro. Obecność ANC pozostaje pod znakiem zapytania.

iMac

O dużej aktualizacji iMaca mówi się od wielu lat. Obecnie w sprzedaży są modele, które posiadają kadłubek z 2012 roku. Apple wycofało ostatnio ze sprzedaży topowe wersje iMac'a 21,5 Retina 4K. Pozwala to sądzić, że wkrótce pojawi się następca. Nowa generacja iMaca zaoferuje procesor Apple Silicon. Całość uzupełni zupełnie nowa obudowa. W środku znajdziemy większe ekrany, a całość ma być sprzedana w kilku wersjach kolorystycznych.

iMac 21,5 Retina 4K

Przy okazji Apple prawdopodobnie wycofa iMaca z ekranem o rozdzielczości Full HD. To model z połowy 2017 roku.

Aktualizacje oprogramowania

Marzec to także miesiąc aktualizacji oprogramowania. Nowe wersje systemów trafią na prawie każde urządzenie od Apple. Na sporą ilość nowości i zmian zaczekamy do września 2021, kiedy to na rynku pojawią się duże aktualizacje iOS, iPadOS, watchOS oraz macOS, ale jeszcze w tym miesiącu otrzymamy kilka ciekawych usprawnień.

iOS 14.5 i iPadOS 14.5

Pierwsza beta systemów iOS 14.5/iPadOS 14.5 pojawiła się w lutym 2021 roku. Wśród nowości zmienione opcje prywatności, które wymagają od aplikacji wyświetlanie monitów proszących o umożliwienie śledzenia użytkownika z wykorzystaniem trackerów. Pojawi się także oczekiwana możliwość odblokowywania z wykorzystaniem Face ID, gdy posiadamy założoną maskę oraz zegarek Apple Watch sparowany z naszym smartfonem. Zmieni się także położenie logo Apple podczas uruchamiania iPada umieszczonego w klawiaturze.

iOS 14

Ważną nowością jest aktualizacja aplikacji Find My, która jest niezbędna do działania lokalizatora AirTags.

watchOS 7.4

wartchOS 7.4 to niewielka aktualizacja, która wprowadza jedną funkcję. Mowa o odblokowaniu iPhone'a z Face ID w momencie, gdy mamy założoną maskę. Apple Watch będzie jednym ze składników weryfikacji dwuskładnikowej. Odblokowany zegarek znajdujący się na naszym nadgarstku w połączeniu ze skanem połowy twarzy pozwolą odblokować iPhone'a.

watchOS 7

macOS 11.3 Big Sur

macOS 11.3 Big Sur to aktualizacja, której celem jest wyeliminowanie błędów. Apple skupia się na poprawie wydajności komputerów z procesorami Intel oraz Apple Silicon. Wśród nowości pojawi się konfigurowalna strona startowa Safari. Oprogramowanie na niektórych rynkach może usunąć narzędzie do wirtualizacji aplikacji x86 na komputerach z procesorami ARM - Rosettę.

macOS 11 Big Sur

Usługi

W przypadku usług Apple zgodnie z harmonogramem udostępni kolejne odcinki swoich seriali Apple Originals oraz nowe gry w usłudze Apple Arcade.

Miesiąc historii kobiet

W marcu obchodzony jest miesiąc historii kobiet (Women's History Month). Z jego okazji Apple przygotowało kilka ciekawostek. Niestety w Polsce skorzystamy tylko z jednej.

Nowa odznaka na Dzień Kobiet

W poniedziałek 8 marca 2021 roku posiadacze zegarków Apple Watch będą mogli zdobyć nową, limitowaną odznakę z okazji Dnia Kobiet. Aby ją otrzymać należy odbyć co najmniej 20 minutowy trening.

Nie masz jeszcze sprzętu od Apple? Sprawdź, gdzie najtaniej kupisz iPhone'a 12, Apple Watch SE/6 oraz MacBook'a Air/Pro.