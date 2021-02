Marzy Ci się PlayStation 5 w kolorze czarnym? To możliwe!

Konsole PlayStation 4 sprzedawane były w czarnych wersjach kolorystycznych. Z niewiadomego powodu PlayStation 5 jest białe, co nie spodobało się sporej części konsumentów. Sprawdź, co zrobić, aby cieszyć się czarną wersją kolorystyczną PlayStation 5.

Z niewiadomych nam względów Sony zdecydowało się na zmianę koloru obudowy konsoli PlayStation 5. Japończycy stwierdzili, że znudziły im się czarne obudowy i wprowadzili na rynek PS5 w kolorze białym z czarnymi dodatkami. Taka wersja kolorystyczna pasuje do nowoczesnych wnętrz, ale nie każdemu przypadnie do gustu. Dodatkowo białe PlayStation 5 idealnie gromadzi kurz i wyróżnia się na szafce RTV.

Firma Dbrand, która znana jest na całym świecie z produkowania wysokiej jakości folii do zmiany koloru obudowy popularnych gadżetów elektronicznych wprowadziła nowe skiny dedykowane konsoli PlayStation 5. Firma naraża się tym samym na pozwy sądowe ze strony Sony, ale konsumenci mogą kupować czarne naklejki na PlayStation 5.

Jeżeli jesteś jedną z osób, które marzą o czarnej wersji kolorystycznej PlayStation 5 powinieneś czym prędzej udać się do sklepu Dbrand i zakupić limitowaną wersję skinu na PlayStation 5 w kolorze Matte Black. Do wyboru są naklejki na PS5 w wersji z napędem oraz Digital Only (obecnie jeszcze niedostępna).

Obecnie firma zbiera zamówienia na naklejki, które zostaną wysłane w maju 2021 roku. Zainteresowanie przerosło oczekiwania producenta. Naklejki na konsole PS5 sprzedawane są w turach.

Cena za komplet naklejek to 49 dolarów. Tani o nie jest, ale jeżeli marzy Ci się czarna wersja PlayStation 5 to jest to obecnie jedyne rozwiązanie.

