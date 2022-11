Marzysz o Kindle? Tutaj znajdziesz na nie najlepsze czarnopiątkowe promocje! [25.11.2022]

Przedsmak Black Friday – czytniki e-booków są teraz mocno przecenione, a rabaty sięgają nawet kilkudziesięciu procent. Którego Kindle wybierasz?

Odwiedzasz czasem Amazon? Wśród najbardziej znanego asortymentu tej platformy są oczywiście czytniki e-booków. Kindle, bo o nich właśnie mowa, to nowoczesne urządzenia, pozwalające na umieszczenie wielu książek w jednym miejscu tak, by wygodnie móc zabierać je np. w podróż. To także oszczędność miejsca w domu, bowiem całą biblioteczkę pomieści jeden czytnik. Teraz Kindle są w promocji, a niektóre możesz upolować z naprawdę atrakcyjnym rabatem.

Kindle Paperwhite (8 GB)

Ten model ma regulowane podświetlenie o ciepłym odcieniu. Bateria wystarcza na nawet 10 tygodni używania. Urządzenie wyposażono w antyrefleksyjny wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala. Dzięki pojemności od 8 GB do nawet 32 GB czytnik pomieści wiele pasjonujących historii. Urządzenie jest wodoodporne.

Zobacz również:

Rabat: 23% klik

Kindle Paperwhite (16 GB)

Ekran o przekątnej 6.8” ma wygląd papieru, dzięki czemu jest bardziej przyjazny dla naszego wzroku. Działa nawet w pełnym słońcu. Co ważne, można go zabrać nawet do kąpieli bez lęku o ryzyko zachlapania – ten czytnik nie boi się wody. Urządzenie można połączyć ze słuchawkami za pośrednictwem Bluetooth, dzięki czemu użytkownik uzyskuje możliwość odsłuchiwania audiobooków. Pojemność tego modelu wynosi 16 GB.

Rabat: 29% klik

Kindle Essentials Bundle

Jest to zestaw, w skład którego wchodzi zarówno czytnik, jak i okładka oraz ładowarka. Nie trzeba więc szukać odpowiedniej ładowarki w domowych zasobach ani podłączać czytnika do laptopa, by go naładować – dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy niezbędny komplet. Stanowi to więc idealną propozycję na prezent dla kogoś bliskiego, kto kocha czytać.

Rabat: 24% klik

Kindle Paperwhite Signature Edition Essentials Bundle

To kolejny zestaw, tym razem ze stacją ładującą. Producent przekonuje, że zapewnia ona do nawet 10 tygodni pracy urządzenia. Czytnik oferuje różne zabarwienie światła – od białego do nawet bardzo ciepłych odcieni. Pojemność sięgająca 32 GB sprawia, że zabierzemy ze sobą wiele książek, zamkniętych w jednym urządzeniu. Czytnik jest wodoodporny.

Rabat: 36% klik

Kindle Kids Essentials Bundle

Ten zestaw stworzono z myślą o dzieciach. Mamy tu kolorowe etui, ładowarkę oraz sam czytnik. Kupując ten produkt, zyskujemy też roczną subskrypcję Amazon Kids+, ofertę skierowaną do dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Urządzenie powstało wyłącznie w celu czytania książek – nie ma tam aplikacji, wideo ani gier.

Rabat: 9% klik

Kindle Oasis Essentials Bundle

Mamy tu najnowszy model Kindle Oasis wraz z etui oraz ładowarką. Pamięć wewnętrzna tego urządzenia to 32 GB. Ekran mierzy 7”. Jest przyjazny dla oczu – ma wygląd papieru. Jest również wodoodporny, można więc używać go w różnych warunkach.

Rabat: 43% klik

Polecamy też: Roboty sprzątające marki ECOVACS z dużymi rabatami? Na Amazon się obkupisz!