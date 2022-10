Marzysz o powrocie Touch ID, tym razem pod ekranem, w iPhonie 15? No to czeka Cię rozczarowanie

Od 2017 roku, po prezentacji FaceID w iPhonie X, wiele osób nie mogło doczekać się powrotu czytnika linii papilarnych do flagowych iPhone'ów. I mimo nowych technologii, które pozwalają na takie rozwiązania, Apple chyba nie zamierza dać fanom tego, czego chcą - przynajmniej w swojej najwyższej półce.

Przycisk Home w Phone'ach przez lata był ich znakiem rozpoznawczym. Wiele wersji miało również wbudowane w niego TouchID - wygodny sposób na odblokowywanie teflonu, który korzystał z czytnika odcisku naszego palca. Jednak od 2017 roku, kiedy Apple wypuściło na rynek iPhone'a X, technologia ta powoli znika z katalogu firmy. Ostatnim nowym telefonem z TouchID jest aktualnie iPhone SE 3. gen, który ma zostać zastąpiony już niedługo przez nowy projekt, który raczej nie dostanie klasycznego czytnika linii papilarnych.

Jednakże wraz z rozwojem technologii pojawiły się też czytniki umieszczane pod ekranem, tak bardzo lubiane przez producentów telefonów z Androidem. Dla fanów tej technologii, którzy nadal pozostają przy tele3fonach Apple, był to promyk nadziei - może już niedługo ulubiony sposób blokady ekranu wróci w nowej formie również do produktów firmy z Cupertino?

Zobacz również:

Okazuje się, że Apple faktycznie planowało - a nawet testowało - taki pomysł. Według informacji pochodzących od Marka Gurmana, firma z Cupertino myślała nad innym sposobem włączenia TouchID do funkcjonalności swoich iPhone'ów zarówno dzięki czytnikowi pod ekranem, jak i czytnikowi zintegrowanemu w przycisk blokady - tak, jak w iPadzie Air. Jednakże w końcu Apple porzuciło tę możliwość i zrezygnowało w ogóle z pomysłu dołączenia tego sposobu biometrycznej autentykacji do swoich flagowców.

W wielu miejscach informacji Gurmana pojawia się wzmianka o flagowcach - nie bez przyczyny. Możliwe, że Apple będzie chciało kontynuować tradycję dołączania TouchID do swoich urządzeń z niższej półki i to właśnie do nich - może nawet już do iPhone'a SE 4 - trafi nowa generacja TouchID. Nie spodziewamy się, że będzie ono wbudowane pod ekran smartfona - raczej powinno znaleźć się w przycisku blokady.

Wygląda więc na to, że nie powinniśmy porzucać nadziei na powrót uwierzytelniania za pomocą odcisku palca we wszystkich iPhone'ach. Niestety dla osób, które preferują urządzenia od Apple z najwyższej półki, może to być funkcja zarezerwowana tylko dla tańszych telefonów producenta. Na pewno nie będą na to narzekać wszyscy poszukujący jak najlepszego stosunku ceny do jakości.