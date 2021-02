Maseczki chirurgiczne obowiązkowe? Nowe przepisy już wkrótce

Szykuje się zmiana przepisów dotyczących zasłaniania twarzy podczas pandemii. Pod lupę idą przyłbice, maseczki chirurgiczne i inne „nidookreślone” metody.

W swojej ostatniej wypowiedzi dla TVN24 prof. Horban wyraził nadzieję na to, że Minister zdrowia – Adam Niedzielski wprowadzi obowiązek noszenia maseczek chirurgiczny zamiast innych, dotychczasowych zamienników. Dodał również, że stosowną informację na ten temat minister poda w piątek. Do tego stanowiska ustosunkował się już sam szef Ministerstwa zdrowia uspokajając, że „dzisiaj takiego rozporządzenia nie będzie”. Choć nie padło stwierdzenie, iż obowiązek taki z pewnością zostanie wprowadzony, to Adam Niedzielski jasno stwierdził, iż konieczne będzie doprecyzowanie przepisów dotyczących zasłaniania twarzy oraz rezygnacja z niektórych zamienników.

Zastanawiamy się, czy te maseczki nie powinny zostać dookreślone, jeśli chodzi o standard ich noszenia, bo mamy wskazane pewne zamienniki w postaci np. szalików i trzeba będzie z tego zrezygnować. - Minister zdrowia Adam Niedzielski

Zmiana przypisów wydaje się być uzasadniona, zważywszy na warunki sanitarne, o ile maseczkę jednorazową można wyrzucić po użycia, a wielokrotnego użytku „przeprać” mydłem po przyjściu do domu i szybko wysuszyć, to już taki przykładowy szalik jest używany wielokrotnie. Staje się on wtedy siedliskiem wirusów, zamiast stanowić ochronę. Choć w początkowym okresie pandemii rozwiązania takie były akceptowane jako doraźne, to w tym momencie jasne jest, że nie są one już adekwatne do sytuacji.

Minister zdrowia Adam Niedzielski

Obecny Minister zdrowia odniósł się także do wszechobecnych przyłbic, które są dobrym rozwiązaniem w przypadku komfortu wykonywania poszczególnych zawodów i czynności, jednak zdecydowanie nie zapewniają takiego poziomu ochrony, jak choćby zwykła maseczka.

Trzeba również dać wyraźny sygnał w sprawie przyłbic, które również są zbyt często noszone – Adam Niedzielski

Tak więc, już w przyszłym tygodniu powinniśmy spodziewać się ogłoszenia nowych przepisów, dotyczących maseczek ochronnych, chirurgicznych, przyłbic i innych zamienników do zasłaniania twarzy. Przypuszczalnie nie będzie to jednak wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek chirurgicznych, a raczej wykluczenie możliwości stosowania zamienników, niezapewniających dostatecznego poziomu ochrony przed koronawirusem.

