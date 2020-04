Maseczki ochronne - czym się różnią, które wybrać?

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym oraz nowymi obostrzeniami w związku z COVID-19, sprawdzamy czym różnią się maseczki ochronne na twarz, jakie są ich rodzaje i czy każda z nich skutecznie ochroni nas przed wirusami. Przedstawiamy także na co zwracać uwagę podczas zakupu maseczek ochronnych oraz jak dezynfekować maseczki wielorazowe.

Zagrożenie zarażenia koronawirusem nadal rośnie, a w związku z tym pojawiają się nowe zasady i ograniczenia. Od przyszłego czwartku (tj. 16.04.2020 r.) do odwołania ma zacząć działać nowe obostrzenie - obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych; na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług i zakładach pracy. Warto zatroszczyć się o swoje zdrowie i przestrzegać wszelkich zaleceń związanych z ochroną przed wirusem. Ograniczajmy do minimum wychodzenie z domu, a jeśli jest taka konieczność odpowiednio się do tego przygotujmy. Jednym ze sposobów jest noszenie maseczek ochronnych - jednorazowych lub wielokrotnego użytku, które zapobiegają zakażeniom. Efekt ochrony jest różny w zależności od typu oraz rodzaju danej maseczki. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że istnieje podział na maseczki ochronne filtrujące i maseczki chirurgiczne z filtrami BFE (chroniące wyłącznie przed bakteriami). Istnieją różne klasy maseczek oraz stopnie ochrony, zgodnie z normami europejskimi (EN). Warto zapoznać się z poszczególnymi rozróżnieniami, aby odpowiednio zabezpieczyć się przed zarazkami.

Obecnie maseczki ochronne możemy kupić głównie przez internet, to zresztą najbezpieczniejsza forma robienia zakupów w danej sytuacji. Odpowiedź na to, gdzie najlepiej kupować maseczki w przystępnych cenach znajdziecie TUTAJ.

MASECZKI OCHRONNE/PÓŁMASKI

Maski ochronne, inaczej zwane półmaskami, chronią głównie przed zanieczyszczeniami - dymem, pyłem czy aerozolem. Do tego typu masek możemy zaliczyć maski antysmogowe czy maseczki przeciwpyłowe, które powinny spełniać odpowiednie normy EN (149:2001) i posiadać oznakowanie CE. Mogą być wielokrotnego użytku (symbol R) lub jednorazowe (symbol NR).

Półmaski ochronne dzielą się na trzy klasy skuteczności filtracyjnej:

FFP1 – zatrzymują około 80% cząstek zawieszonych w powietrzu, które są mniejsze niż 2 mikrometry. Używa się ich głównie w przemyśle budowlanym czy spożywczym. Stanowią ochronę przed nietoksycznymi pyłami, których wdychanie może podrażniać drogi oddechowe.

– zatrzymują około 80% cząstek zawieszonych w powietrzu, które są mniejsze niż 2 mikrometry. Używa się ich głównie w przemyśle budowlanym czy spożywczym. Stanowią ochronę przed nietoksycznymi pyłami, których wdychanie może podrażniać drogi oddechowe. FFP2 – zatrzymują około 94% cząstek, mniejszych niż 0,5 mikrometra. Stosowane są na przykład w przemyśle metalowym lub w górnictwie. Chronią przed stałymi i płynnymi pyłami, dymem i cząsteczkami aerozolu, a także cząsteczkami fibrogenicznymi.

– zatrzymują około 94% cząstek, mniejszych niż 0,5 mikrometra. Stosowane są na przykład w przemyśle metalowym lub w górnictwie. Chronią przed stałymi i płynnymi pyłami, dymem i cząsteczkami aerozolu, a także cząsteczkami fibrogenicznymi. FFP3 – zatrzymują około 99,95% cząstek, które są mniejsze niż 0,5 mikrometra. Sprawdzają się m.in. w przemyśle chemicznym. Stanowią ochronę zarówno przed dymem i aerozolem, jak i przed wirusami, bakteriami oraz zarodnikami grzybów.

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

Zatem, im wyższa numeracja, tym wyższy poziom zabezpieczenia przed zakażeniem. Aby działanie maski było efektywne, musi być ona noszona we właściwy sposób i z zachowaniem higieny. Główną funkcją maseczek filtrujących jest oczyszczenie wdychanego powietrza i ochrona tego, kto je nosi. Aby uchronić się przed koronawirusem najlepiej korzystać z masek, które spełniają odpowiednie normy, posiadają certyfikat CE i charakteryzują się wysokim stopniem ochrony, w tym przypadku najbardziej skuteczna będą te z filtrami klasy FFP3.

MASECZKI CHIRURGICZNE

Maseczki chirurgiczne (medyczne, higieniczne) przeznaczone są przede wszystkim do względów medycznych. Ich funkcją jest ograniczenie płynów i aerozoli, wydostających się z oddechem, kaszlem lub katarem. Zatem maska chirurgiczna powinna być noszona przez osobę chorą, zabezpieczając w ten sposób innych przed zarażeniem. Tego typu produkty również powinny spełniać określone normy (EN 14683) i posiadać oznaczenie CE.

Należy zaznaczyć, że standardowe maski medyczne posiadają skuteczność filtracji bakteryjnej (współczynnik BFE), która dzieli się na następujące klasy: Typ I, Typ IR, Typ II, Typ IIR. Największą ochronę zapewniają maski chirurgiczne jednorazowe typu II, które charakteryzują się trzema warstwami włókniny polipropylenowej i stopniem filtracji BFE = 98%. Maski chirurgiczne typu IIR są dodatkowo odporne na przesiąkanie krwi lub innych substancji płynnych. Ten rodzaj zabezpieczeń jest stosowany przede wszystkim przez personel medyczny, na salach operacyjnych. Maska chirurgiczna chroni przed zakażeniami bakteryjnymi i zanieczyszczeniami, które mogą dostać się do dróg oddechowych.

Czym charakteryzuje się maseczka antywirusowa?

Aby w pełni zabezpieczyć się przed wirusem, należy zadbać o odpowiedni rodzaj maseczki ochronnej. Specjalistyczne i profesjonalne maseczki antywirusowe wykonane są ze specjalnych materiałów, zazwyczaj z kilku warstw włókniny, w tym włókniny poliestrowej i polipropylenowej. Posiadają zawór wydechowy i uszczelniacz nosowy oraz możliwość wymiany filtrów. Oprócz tego, muszą łatwo dopasować się do twarzy, aby zapewniać całkowitą szczelność. Obecnie produkowane są w różnych wzorach i kolorach, także z przeznaczeniem dla dzieci.

Dlatego podczas szukania maseczek w internecie, zwracajmy dokładną uwagę na treści poszczególnych ofert, szczególnie w dobie koronawirusa, gdzie zainteresowanie maseczkami ochronnymi jest ogromne, a ich koszt poszedł wysoko w górę. Często możemy trafić na fałszywe lub mylne opisy produktów. Przed zakupem warto sprawdzić, czy dana maseczka spełnia odpowiednie wymagania i posiada właściwy stopień ochrony.

Maseczki jednorazowe i wielorazowe

Maseczki ochronne powinny posiadać odpowiednie oznaczenia. Dla jednorazowych jest to NR, natomiast R - dla masek wielokrotnego użytku. Czas noszenia poszczególnych masek zależy od ich rodzaju oraz stopnia używania. Maseczki chirurgiczne, o których była mowa, są przeznaczone do jednorazowego użytku i zachowują swoją skuteczność przez krótki okres, dlatego należy je regularnie wymieniać oraz poddawać utylizacji. Jak wynika z przeprowadzonych badań, maseczki wielorazowe o wysokiej skuteczności filtrującej posiadają dobry poziom ochrony nawet po 11 dniach intensywnego użytkowania. Więcej na ten temat znajdziecie tutaj.

Źródło: Smart Air

Dezynfekcja maseczki wielorazowej

Aby działanie maseczki wielokrotnego użytku było w pełni bezpieczne i skuteczne, należy ją odpowiednio dezynfekować po każdym użyciu. Wiele osób myśli, że najlepszym sposobem będzie użycie alkoholu w celu dezynfekcji, niestety może on tylko zniszczyć włókna, z których zbudowana jest maseczka i obniżyć jej skuteczność filtracyjną. Podobnie w przypadku prania maseczek - używanie detergentów także może negatywnie wpłynąć na działanie maseczki antywirusowej. Dobrym sposobem jest dezynfekcja maseczki gorącą parą, zastosowanie światła UV lub sterylizacja w specjalnych urządzeniach. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku także w pewnym stopniu obniża się bariera ochronna. Jeśli posiadamy zamienną maseczkę, użytą możemy po prostu odłożyć na kilka dni (przynajmniej 72h) w suchym miejscu, w ten sposób istnieje szansa, że wirus zginie samoistnie. Oprócz tego należy pamiętać o regularnej wymianie filtra w masce.

Źródło: Smart Air

Zalecenia WHO

Należy jednak pamiętać, że samo noszenie maseczek ochronnych jest niewystarczające, aby zabezpieczyć się przed zarażeniem. Istotne jest dostosowanie się także do innych zaleceń oraz ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, które wytyczane są przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Szczegółowe informacje znajdziecie na oficjalnej stronie WHO.

Masek należy używać racjonalnie i właściwie, aby nie marnować cennych i potrzebnych zasobów. WHO radzi:

Jeśli jesteś zdrowy, noś maskę tylko wtedy, gdy opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji COVID-19

Noś maskę, jeśli kaszlesz lub kichasz.

Maski są skuteczne tylko wtedy, gdy są stosowane w połączeniu z częstym czyszczeniem rąk, za pomocą środków na bazie alkoholu lub mydła i wody.

Jeśli nosisz maskę, musisz wiedzieć, jak jej używać i odpowiednio ją zutylizować:

- Przed nałożeniem maski umyj ręce.

- Zakryj usta i nos i upewnij się, że między twarzą a maską nie ma żadnych przerw.

- Unikaj dotykania maski podczas jej używania; jeśli to zrobisz, umyj ręce.

- Wymień maskę na nową, gdy tylko będzie wilgotna i nie używaj ponownie masek jednorazowych.

- Aby usunąć maskę: zdejmuj ją od tyłu (nie dotykaj przodu maski); wyrzuć do zamkniętego pojemnika; oczyść ręce za pomocą środków dezynfekujących lub wody i mydła.

Źródła: Wikipedia, strona WHO