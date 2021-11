Mass Effect - Amazon stworzy serial na podstawie kultowej gry!

Wreszcie! Mass Effect - jedna z najlepszych serii gier w historii doczeka się własnego serialu!

fot. Electronic Arts

Fani uniwersum Mass Effect czekali na to od lat i coraz więcej wskazuje na to, że się doczekali - powstanie serial w uniwersum stworzonym przez Bioware! Wiadomość tą potwierdził nie byle kto, bo sama szefowa Amazon Studios - Jennifer Salke. W jednej z ostatnich oficjalnych wypowiedzi zdradziła ona, że jej firma jest bliska podpisania umowy partnerskiej z Electronic Arts, na mocy której miałby powstać wysokobudżetowy serial w uniwersum Mass Effect.

Jedną z najnowszych nadziei firmy na tej arenie jest Mass Effect. Amazon Studios jest bliskie podpisania umowy na realizację serialu opartego na bestsellerowej serii gier sci-fi od Electronic Arts - Jennifer Salke.

Warto przypomnieć, że jeszcze nie tak dawno temu sugerowano, że to Netflix jest najbliżej zdobycia praw do ekranizacji Mass Effecta. Jak jednak widać, Amazon nie pozostawał bierny na działania konkurencji i to teraz o jest na czele wyścigu. Amazon Prime Video nie ma może jeszcze tak rozbudowanej biblioteki jak Netflix, ale ostatnie działania firmy pokazują, że ambicje na rozwój serwisu są ogromne. Obecnie trwają już prace nad serialami w uniwersum "Władcy Pierścieni" i "Fallout". Co więcej, niedawno odbyła się premiera produkcji "Koła Czasu" na podstawie powieści Roberta Jordana, która na całym świecie ma miliony fanów.

Będziemy nadal inwestować w gatunki fantasy, mamy w Amazon Studios zespół, który niestrudzenie współpracuje z naszymi kreatywnymi partnerami, dzięki czemu możemy spodziewać się więcej - Jennifer Salke.

Oczywiście należy pamiętać, że nawet po podpisaniu umowy nie należy spodziewać się rychłego debiutu serialu Mass Effect. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem Amazonu, to na ekranizację serii gier od Bioware poczekamy najwcześniej do 2023/2024 roku.

