Mass Effect: Legendary Edition bije rekordy na Steam

Remaster kultowej trylogii BioWare spotkał się z dużym zainteresowaniem fanów serii. Odzwierciedlają to liczby graczy na platformie Steam, gdzie Mass Effect: Legendary Edition bije rekordy popularności.

Na Mass Effect: Legendary Edition z pewnością czekało wielu graczy, którzy byli fanami oryginalnej trylogii kanadyjskiego producenta. Pierwsze trzy części serii na stałe wpisały się do historii jako jedne z najlepszych gier RPG. Nie dziwi zatem fakt, że odświeżona wersja jest bardzo popularna.

Dobitnym przykładem na potwierdzenie tej tezy jest fakt, że Mass Effect: Legendary Edition pobiło rekord liczby osób grających w jakikolwiek tytuł BioWare na Steamie. Oczywiście należy tutaj podkreślić, że oryginalne wydania Mass Effect były dostępne głównie na platformie EA Origin, przez co ich ówczesny zasięg musiał być ograniczony. Jednak w ostatnich 24 godzinach strona Steam Charts odnotowała rekordową liczbę 59650 osób jednocześnie grających w ME: Legendary Edition. Dla porównania w Mass Effect 3 oraz Mass Effect Andromeda, które do bibliotek Steam zostały dodane w ubiegłym roku, grało odpowiednio 659 oraz 3590 graczy w jednym momencie. Pierwsze dwie odsłony serii nie przekroczyły trzech tysięcy osób grających w nie jednocześnie.

Warto jednak odnotować, że są to dane jedynie ze Steama, więc możemy zakładać, że liczba graczy na konsolach oraz platformie EA Origin jest znacznie większa. Ogromna popularność ostatniego wydania serii Mass Effect sprawiła, że stała się ona najlepiej sprzedającym się tytułem na konsole PS4 od momentu premiery, która miała miejsce 14 maja. Wyprzedził tym samym Resident Evil Village, które sprzedawało się najlepiej w poprzednim tygodniu.

