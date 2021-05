Mass Effect Legendary Edition - co się zmieniło w porównaniu do oryginału?

Mass Effect Legendary Edition vs oryginalny Mass Effect, sprawdź co się zmieniło.

Spis treści

Premiera Mass Effect Legendary Edition już za nami. Jeśli jednak wciąż wahacie się nad zakupem tego kompletnego wydania jednej z najlepszych serii RPG w historii, to przygotowaliśmy dla was materiał, który pokaże wam, jak mocno zmieniła się nowa wersja w stosunku do oryginału.

Mass Effect Legendary Edition – zmiany w oprawie audio-wizualnej

Nie da się zaprzeczyć, że największe zmiany jakie przyniosła za sobą „Edycja Legendarna” dotyczą oprawy audio-wizualnej. Przypomnijmy, że trylogia przygód Komandora Sheparda ma ponad dekadę - poszczególne części cyklu ukazywały się w latach 2007 – 2012. Twórcy odświeżonej wersji sprawili jednak, że Mass Effect Legendary Edition prezentuje się pod wieloma względami, jak wiele współcześnie wydawanych gier.

„Edycja Legendarna” obsługuje rozdzielczość 4K i zawiera tekstury o dużo wyższej rozdzielczości, lepsze modele postaci, oświetlenie czy efekty cząsteczkowe. Większy poziom szczegółowości sprawia, że otoczenie wygląda na pełniejsze i gęstsze, a otaczający nas świat prezentuje się po prostu lepiej.

Jeśli chodzi o wydajność, to na większości dostępnych urządzeń Mass Effect działa w 60 klatkach na sekundę (choć nie zawsze w rozdzielczości 4K). Jak łatwo się domyślić oryginalne wersje gry nie oferowały takiej płynności. W przypadku konsol najlepszą wydajność uzyskacie na Xbox Series X, który pozwoli uruchomić grę w 120 kl./s w rozdzielczości 1440p bądź w 60 kl./s w rozdzielczości 4K.

Mass Effect Legendary Edition – zmiany w rozgrywce

Twórcy Mass Effect Legendary Edition zdecydowali się na wprowadzenie wielu zmian również w samej rozgrywce, szczególnie dotyczy to pierwszej odsłony serii.

Całkowicie przebudowano system jazdy transportera Mako, który w oryginale przeszedł do historii, jako jeden z najgorszych elementów całej produkcji Bioware. W Edycji Legendarniej pojazd otrzymał jednak zupełnie nowy system sterowania, co sprawia, że dedykowane mu etapy będą znacznie przyjemniejsze.

Kolejne zmiany dotknęły system uzbrojenia. W Mass Effect Legendary Edition będziemy mogli korzystać ze wszystkich rodzajów broni, bez względu na to, jaką klasę postaci wybierzemy. Również zarządzanie ekwipunkiem jest teraz bardziej intuicyjne. W znacznym stopniu usprawniono również poruszanie się podczas starć, celowanie czy samo strzelanie. Inne zmiany w rozgrywce obejmują także: balans broni, poprawiony system moralności, ulepszone SI członków drużyny/wrogów, ponowne wyważenie walk z bossami, dedykowany przycisk walki wręcz w ME1 i dostosowanie systemu osłon do ME1.

Oryginalny Mass Effect (po lewej) vs Mass Effect Edycja Legendarna

Szczególny nacisk w Mass Effect Legendary Edition położono na zmiany w trybie walki. Choć to pierwsza część najmocniej korzysta z dobrodziejstw nowej wersji gry, to tak naprawdę każda odsłona cyklu doczekała się pewnych zmian:

Shepard może teraz uciekać przed walką sprintem

Znacznie poprawiono celność i obsługę broni

Wszyscy przeciwnicy otrzymują teraz obrażenia od strzałów w głowę w pierwszej grze

Modyfikatory amunicji pojawiają się przez cały okres rozgrywki (dotyczy Mass Effect 1)

Wszystkie bronie mogą być używane przez każdą klasę bez kary

Ulepszono użycie medi-żelu

W pierwszym Mass Effect można teraz dowodzić poszczególnymi członkami oddziału niezależnie od siebie

Dostępna ilość amunicji w Mass Effect 2 została zbalansowana

Największych sympatyków serii z pewnością ucieszy również wiadomość, że teraz bez żadnych problemów będą mogli ukończyć całą sagę jedną postacią. Co prawda import postaci był już dostępny w przypadku oryginalnego wydania Mass Effect, ale dotyczył on tylko pana Sheparda, który był kanonicznym bohaterem aż do debiutu Mass Effect 3. Wówczas Bioware udostępniło nowy kreator postaci, który pozwolił stworzyć kobiecą wersję Sheparda. W „Edycji Legendarnej” gracze mogą już na samym początku swojej przygody stworzyć panią Shepard i ukończyć nią całą trylogię.

Mass Effect Legendary Edition – zmiany w historii

Od pierwszej zapowiedzi Mass Effect Legendary Edition, twórcy remastera zarzekali się, że nie chcą ingerować w fabułę gry. Choć jest to prawdą, to należy podkreślić, iż „Edycja Legendarna” to jedyny słuszny sposób na przejście trylogii Sheparda. Gra została bowiem wzbogacone o wszystkie wydane DLC, w tym tak ważne dla zrozumienia całej historii jak: Lair of the Shadow Broker (Kryjówka Handlarza Cieni) czy Extended Cut. Możliwość przejścia całej zawartości z trzech gier w jednym „ciągu” pozwala na lepsze zrozumienie przygód Komandora Sheparda.

Mass Effect Legendary Edition – czego brakuje w porównaniu do oryginału?

Mass Effect 3 jako pierwszy w historii serii wprowadził moduł sieciowy. Prosty w założeniach „tryb hordy” w połączeniu z uniwersum Mass Effect okazał się strzałem w dziesiątkę. Miliony graczy bawiło się w kooperacji rozwijając posiadane postacie i zdobywając nowy sprzęt oraz bohaterów. Co więcej, tryb sieciowy Mass Effect 3 był w sprytny sposób zintegrowany z główną kampanią gry. Niestety, w Legendary Edition trybu multiplayer z Mass Effect 3 nie doświadczymy. Na pocieszenie pozostaje nam wiadomość od jednego z twórców remastera, który zasugerował, że w przypadku gdy „Edycja Legendarna” okaże się sukcesem, a gracze będą chcieli trybu sieciowego, to ten może trafić do gry.

Choć Mass Effect Legendary Edition posiada w sumie ponad 40 DLC, to jednego z oryginalnej wersji zabraknie. Mowa tu o dodatku do pierwszego Mass Effecta - Pinnacle Station (Stacja Pinnacle). Niestety, ale kod źródłowy tego DLC został utracony. Kiedy BioWare skontaktowało się z Demiurge Studios (oryginalnym twórcą DLC), okazało się, że ich kod jest uszkodzony i nie da się go uratować. Jedynym sposobem na umieszczenie Pinnacle Station w Legendary Edition byłoby stworzenie dodatku od nowa, a na to BioWare nie miało środków.

Jak zatem widać Mass Effect Legendary Edition zmieniło się znacznie w porównaniu do oryginalnej trylogii. Jeśli mieliście jakieś wątpliwości, co do jakości remastera, to mamy nadzieję, że właśnie je rozwialiśmy. „Edycja Legendarna Mass Effect” to najlepszy sposób na doświadczenie jednej z najlepszych serii Sci-Fi RPG w historii.