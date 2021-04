Mass Effect Legendary Edition otrzyma nowy tryb zabawy

Mass Effect Legendary Edition to nie tylko ulepszona oprawa graficzna. Jak właśnie ujawnili twórcy gry, możemy również liczyć na zupełnie nowe funkcje.

Oryginalna trylogia Mass Effect od Bioware (powołana do życia w latach 2007 - 2012), do dziś uchodzi za jedną z najlepszych serii z gatunku rpg akcji w historii. Nic zatem dziwnego, że zapowiedziana przed kilkoma miesiącami odświeżona wersja gry - Mass Effect Legendary Edition, wzbudza tak duże emocje. Choć może to zaskakiwać, to dla wielu graczy jest to jedna z najważniejszych premier tego roku.

Wiemy już, że nowa wersja gry zaoferuje nam znacznie ulepszoną oprawę graficzną, a także poprawione udźwiękowienie. Zmiany w Legendary Editon na tym się jednak nie kończą. Otrzymamy jeszcze m.in.: ulepszony kreator postaci, zmiany w balansie rozgrywki, dodatkowe opcje zarządzania ekwipunkiem, usprawniony system walki (szczególnie w pierwszym Mass Effect) czy poprawioną kontrolę nad transportowcem Mako.

Jak się właśnie dowiedzieliśmy Mass Effect Legendary Edition kryje w sobie jeszcze kilka niespodzianek. Mac Walters z BioWare poinformował na Twitterze, że nadchodzący remaster otrzyma również rozbudowany tryb fotograficzny. Gracze będą mogli zatem z łatwością uwiecznić najważniejsze dla nich chwile. Do naszej dyspozycji otrzymamy liczne możliwości edycji "zdjęcia", w tym filtry.

Mass Effect Legendary Edition zadebiutuje już 14 maja na PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PS4 i PS5.

