Mass Effect Legendary Edition - polska wersja, zmiany, nowości, wymagania

Wszystko co musisz wiedzieć o remasterze kultowej trylogii Mass Effect.

Spis treści

Na ten dzień czekały miliony graczy na całym świecie. Oryginalna trylogia Mass Effect od Bioware powraca do nas w glorii i chwale, w postaci Legendary Edition.

Mass Effect Legendary Edition – zawartość wydania

Mass Effect Legendary Edition to kompletne wydanie trylogii, której poszczególne części ukazywały się w latach 2007 – 2012. W ramach nowego wydania otrzymamy zatem nie tylko trzy gry, ale również wszystkie dedykowane im DLC, których w sumie jest ponad 40!

Co się zmieniło?

Jak na remaster gier sprzed ponad dekady przystało, twórcy nowej wersji skupili się przede wszystkim na oprawie audio-wizualnej. Edycja Legendarna zapewni nam nie tylko tekstury o dużo wyższej rozdzielczości, ale również lepsze oświetlenie, efekty cząsteczkowe czy większą szczegółowość terenu. Poprawie uległy również animacje i modele postaci. Celem twórców było dostosowanie Legendary Edition do dzisiejszych standardów.

Jak zmieniła się oprawa Mass Effect Legendary Edition w porównaniu do oryginału możecie zobaczyć na poniższym materiale.

Zmiany w rozgrywce

Edycja Legendarna to jednak nie tylko poprawki wizualne. W znacznym stopniu zmieni się również sama rozgrywka, szczególnie w pierwszej odsłonie cyklu. Mass Effect z 2007 roku charakteryzował się mocno RPG-owym systemem walki, oznacza to, że np. za celność naszych strzałów odpowiadały po części statystyki. W nowej wersji pojedynki będą, wzorem kolejnych odsłon, bazowały na elementach znanych z shooterów i gier akcji, pojawi się zatem m.in. bonus do obrażeń za trafienie humanoidalnego wroga w głowę czy dedykowany przycisk do walki wręcz. W znacznym stopniu usprawniono również poruszanie się podczas starć, celowanie czy samo strzelanie (teraz jest znacznie bardziej odczuwalne).

Kolejne zmiany dotknęły system uzbrojenia. W Mass Effect Legendary Edition będziemy mogli korzystać ze wszystkich rodzajów broni, bez względu na to, jaką klasę postaci wybierzemy. Również zarządzanie ekwipunkiem jest teraz znacznie bardziej intuicyjne.

Twórcy remastera całkowicie przebudowali system jazdy transportera Mako, który w oryginale przeszedł do historii, jako jeden z najgorszych elementów całej produkcji Bioware. W Edycji Legendarniej pojazd otrzymał jednak zupełnie nowy system sterowania, co sprawia, że dedykowane mu etapy będą znacznie przyjemniejsze.

Mass Effect Legendary Edition – polska wersja językowa

Polski wydawca tytuły zaskoczył nas wiadomością, że pierwsze dwie odsłony cyklu mogą liczyć na pełną wersję językową (z dubbingiem oraz napisami) – podobnie jak miało to miejsce w przypadku oryginałów. Warto jednak podkreślić, że pełne tłumaczenie nie obejmie wszystkich elementów produkcji. Polskich aktorów nie usłyszmy w dodatku Lair of the Shadow Broker (Kryjówka Handlarza Cieni). W przypadku Mass Effect 3, do naszej dyspozycji oddane zostaną jedynie polskie napisy z oryginalnymi angielskimi głosami.

Mass Effect Edycja Legendarna – cena i platformy

Mass Effect Edycja Legendarna jest już dostępna na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4 i PlayStation 5.

Najlepsze ceny na pudełkowe i cyfrowe wydanie gry znajdziecie naszym poradniku.

Mass Effect Legendary Edition – wydajność na PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X

W zależności od wybranego sprzętu Mass Effect Legendary Edition będzie prezentować się nieco inaczej. W przypadku konsol zdecydowanym zwycięzcą jest Xbox Series X, który pozwoli uruchomić grę w 120 klatkach na sekundy w rozdzielczości 1440p bądź w 60 kl./s w rozdzielczości 4K. Wydajność na pozostałych urządzeniach prezentuje się następująco:

PlayStation 5 - 60 kl./s w rozdzielczości 4K / 60 kl./s w rozdzielczości 1440p

- 60 kl./s w rozdzielczości 4K / 60 kl./s w rozdzielczości 1440p PlayStation 4 Pro - 30 kl./s w rozdzielczości 4K / 60 kl./s w rozdzielczości 1440p

- 30 kl./s w rozdzielczości 4K / 60 kl./s w rozdzielczości 1440p PlayStation 4 - 30 kl./s w rozdzielczości 1080p / 60 kl./s w rozdzielczości 1080p

- 30 kl./s w rozdzielczości 1080p / 60 kl./s w rozdzielczości 1080p Xbox Series S / Xbox One X - 30 kl./s w rozdzielczości 4K / 60 kl./s w rozdzielczości 1440p

- 30 kl./s w rozdzielczości 4K / 60 kl./s w rozdzielczości 1440p Xbox One i One S: 30 kl./s w rozdzielczości 1080p / 60 kl./s w rozdzielczości 1080p.

Wymagania sprzętowe na PC

Jeśli waszą główną platformą do gier jest PC, to mamy dla was dobre wieści - Mass Effect Legendary Edition nie obciąży mocno waszych urządzeń.

Minimalne wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10 (64-bitowy)

Procesor: AMD FX-8350 lub równorzędny / Intel Core i5 3570 lub równorzędny

Pamięć RAM: 8 GB

Karta graficzna: AMD Radeon 7970 / R9 280X lub NVIDIA GTX 760

Wersja DirectX: 11

Miejsce na dysku: 120 GB

Rekomendowane wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10 (64-bitowy)

Procesor: AMD Ryzen 7 3700X lub Intel Core i7-7700

Pamięć RAM: 16 GB

Karta graficzna: AMD Radeon Vega 56 lub NVIDIA GTX 1070

Wersja DirectX: 11

Miejsce na dysku: 120 GB

Mass Effect Legendary Edition – recenzje i opinie

Cześć dziennikarzy mogła przedpremierowo zapoznać się z Mass Effect Legendary Edition i większość z nich jest zgodna – otrzymaliśmy remaster marzeń. Choć chwalona jest przede wszystkim oprawa audio-wizualna, to recenzenci zwrócili uwagę również na bardzo pozytywne zmiany, które dotknęły przede wszystkim pierwszą część trylogii. Dodatkowo twórcy nowej wersji zadbali o kilka „smaczków”, jak choćby komiksy, które pozwalają graczom przypomnieć sobie wydarzenia z poszczególnych odsłon. Jest to szczególnie przydatne, gdy z jakichś powodów będziecie chcieli np. odpuścić sobie pierwszą część i zacząć od razu od Mass Effect 2.