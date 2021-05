Mass Effect Legendary Edition - przegląd ofert przedpremierowych

Mass Effect Legendary Edition - zbiorcze wydanie legendarnej trylogii RPG od Bioware zadebiutuje już w tym tygodniu. Sprawdź najlepsze oferty i ceny gry w polskich sklepach.

Nieczęsto zdarza się, że jedną z najbardziej oczekiwanych gier roku jest remake czy remaster. Tak się jednak składa, że oryginalna trylogia Mass Effect od Bioware należy do grona najlepszych produkcji w historii.

Electronic Arts postanowiło wreszcie wsłuchać się w głosy graczy i przygotowało Mass Effect Legendary Edition - zbiorcze wydanie, znacznie ulepszonych, trzech pierwszych gier z serii, wzbogaconych o wszystkie wydane dodatki DLC.

Twórcy remastera skupili się najmocniej na pierwszej odsłonie cyklu, ale wszystkie gry mogą liczyć na poprawki i nowości. Nowa wersja zaoferuje nam znacznie ulepszoną oprawę graficzną, a także poprawione udźwiękowienie. Zmiany w Legendary Editon na tym się jednak nie kończą. Otrzymamy jeszcze m.in.: ulepszony kreator postaci, zmiany w balansie rozgrywki, dodatkowe opcje zarządzania ekwipunkiem, usprawniony system walki (szczególnie w pierwszym Mass Effect) czy poprawioną kontrolę nad transportowcem Mako.

Mass Effect Edycja Legendarna zadebiutuje już w najbliższy piątek (14 maja) na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X / S. Z tej okazji postanowiliśmy przygotować dla was poradnik zakupowy z najlepszymi ofertami przedpremierowymi na wszystkie wiodące platformy.

Mass Effect Legendary Edition na PC - przegląd ofert przedpremierowych

Steam - 269,90 zł (wersja cyfrowa)

Origin - 269,90 zł (wersja cyfrowa)

Mass Effect Edycja Legendarna na PS4 i PS5 - najlepsze oferty

PS Store - 299,90 zł (269,91 zł dla abonentów EA Play - wersja cyfrowa)

Avans – 239 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Electro – 239 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Media Expert – 239 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

MediaMarkt – 239 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Empik – 239,99 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Konsoleigry – 234,90 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Mass Effect Legendary Edition na Xbox (Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S) - najlepsze oferty

MS Store - 288,99 zł (260,09 zł dla abonentów EA Play - wersja cyfrowa)

Avans – 239 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Electro – 239 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Media Expert – 239 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

MediaMarkt – 239 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Empik – 239,99 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Konsoleigry – 234,90 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Tani Mass Effect Legendary Edition na PC w EA Play Pro

Jeśli cenicie sobie produkcje wydawane przez Electronic Arts, to zamiast wydawać pełną kwotę na Mass Effect Legendary Edition możecie zdecydować się na zakup abonamentu EA Play Pro. Jest to rozszerzenie usługi EA Play, które charakteryzuje się przede wszystkim tym, że macie dostęp do wszystkich gier wydawanych przez EA i to już w dniu ich premiery.

EA Play Pro to wydatek rzędu 59,90 zł miesięcznie lub 419,90 zł za cały rok. Abonament ten jest obecnie dostępny jedynie na PC i platformie Origin.

