Mass Effect - nadchodzi remaster trylogii komandora Sheparda

Seria Mass Effect już niebawem może powrócić, jednak nie za sprawą nowej odsłony cyklu, a remastera pierwszych trzech części.

Trylogia Mass Effect od Bioware do dzisiaj uchodzi za jedną z najlepszych gier RPG-akcji w historii, a przygoda komandora Sheparda i jego towarzyszy zauroczyła miliony graczy na całym świecie. Sporo spodziewano się po wydajnej w 2017 roku - Mass Effect: Andromeda. Niestety, nowy rozdział w historii serii okazał się być tytułem znacznie gorszym od poprzedników, a co gorsza, w okolicach premiery nękały go liczne problemy techniczne.

Sprzedaż Andromedy była na tyle kiepska, iż Electronic Arts (do którego należy studio Bioware) zdecydowało się o przedwczesny zakończeniu wsparcia dla tego tytułu i przesunięciu marki Mass Effect na "ławkę rezerwowych". Jest jednak nadzieja dla fanów cyklu.

Jak podał duński oddział serwisu Gamereactor, Electronic Arts chce powrotu kultowej serii, ale chce to zrobić "z głową". Na początek, mamy otrzymać w pełni zremasterowaną trylogię przygód komandora Sheparda. Premiera odświeżonego Mass Effecta ma odbyć się już tej jesieni.

Dzisiejsze rewelacje pokrywają się z wcześniejszymi wypowiedziami decydentów EA, którzy zapowiedzieli, że przed końcem marca 2021 roku na rynek trafi zremasterowana wersja jednej z ich produkcji.

Możliwe, że na oficjalną zapowiedź Mass Effect Trilogy Remaster nie będziemy musieli długo czekać. Już 19 czerwca odbędzie się wydarzenie EA Play Live 2020, podczas którego producent zaprezentuje swoje nadchodzące nowości.

