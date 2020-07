Mass Effect - remaster oryginalnej trylogii zadebiutuje w marcu 2021?

Remaster trylogii Mass Effect od Bioware jest bohaterem branżowych plotek już od wielu miesięcy. Początkowo spekulowano, że odświeżone przygody komandora Sheparda zadebiutują jesienią tego roku. Najnowsze wieści sugerują jednak, że Mass Effect Trilogy Remaster zadebiutuje w marcu 2021.

W sklepie Amazon pojawiła się nowa, bardzo ciekawa pozycja, a mianowicie - The Art of Mass Effect Trilogy: Expanded Edition. Jak wynika z opisu, jest to kompendium wiedzy na temat oryginalnej trylogii, wzbogacone o nowe, niepublikowane dotąd materiały. Najbardziej zastanawiające jest jednak następujące zdanie - "pełna grafik koncepcyjnych i komentarzy, rozszerzona edycja jest najlepszym towarzystwem jednej z najwspanialszych serii w historii gier". Wielce prawdopodobne, że wydanie to (którego datę premiery ustalono na 23 marca 2021 roku) będzie towarzyszyć remasterowi trylogii Mass Effect.

Przypomnijmy, o odświeżonej wersji pierwszych trzech odsłon serii Mass Effect pisali już m.in. dziennikarz Jeff Grubb oraz duński oddział serwisu Gamereactor. Ci ostatni, zdradzili, że Electronic Arts chce powrotu kultowej serii, jednak zamierza "przywracać" ją bardzo powoli. Idealnym "nowym początkiem" ma być właśnie Mass Effect Trilogy Remaster.

Electronic Arts uraczyło nas ostatnio jednym z najgorszy wydarzeń gamingowych roku - EA Play Live 2020, tak więc ciężko przewidzieć, kiedy i w jaki sposób zaprezentowany nam zostanie remaster trylogii Mass Effect.

