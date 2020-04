Master of Orion: Conquer the Stars dostępne za darmo dla wszystkich graczy World of Tanks

Bez względu na to czy lubicie World of Tanks, czy nie, to możecie skorzystać z oferty Wargaming i otrzymać za darmo kopię gry - Master of Orion: Conquer the Stars.

Firma Wargaming - twórcy niezwykle popularnej gry sieciowej World of Tanks, przygotowali znakomity prezent dla wszystkich graczy, którzy nudzą się podczas kwarantanny. Każdy może otrzymać, za darmo, grę Master of Orion: Conquer the Stars. Wystarczy spełnić jeden warunek, a mianowicie - wygrać jeden mecz dowolnym czołgiem w World of Tanks (na PC). Przypomnijmy, że produkcja Wargaming jest darmowa, więc tak naprawdę każdy może skorzystać z tej oferty.

Promocja już obowiązuje, a potrwa do 23 kwietnia, więc czasu macie jeszcze całkiem sporo. Czy warto? Jeśli cenicie sobie gry strategiczne 4X, to zdecydowanie tak. Master of Orion: Conquer the Stars to czwarta cześć kultowej serii, która jest jednocześnie jej rebootem. Produkcja ta zadebiutowała w 2016 roku i przygotowało ją studio Nimble Giant Entertainment. Gracze otrzymują do swojej dyspozycji aż 14 ras do wyboru (w tym możliwość stworzenia własnej), ponad 100 układów solarnych oraz mnóstwo sposobów na zarządzanie i rozwijanie swojego galaktycznego imperium.

Warto też dodać, że wersja gry oferowana przez Wargaming będzie dostępna na platformie Wargaming.net Game Center i zawiera ona nie tylko podstawową wersję gry, ale również dodatek Revenge of Antares. Warto zatem trochę się wysilić i sięgnąć po ten ciekawy tytuł. World of Tanks możecie pobrać tutaj. Przy okazji, przypominamy, że dzisiaj możecie za darmo zdobyć również Sherlock Holmes: Crimes and Punishments.

