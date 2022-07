Mastercard po raz kolejny wspomoże branżę kryptowalut

Gigant płatności kartami Mastercard znany jest ze swojego wsparcia dla projektów kryptowalutowych. Tym razem postara się wspomóc indonezyjskich posiadaczy cyfrowych monet.

Mastercard chce stać się czołowym dostawcą usług finansowych w wielu częściach świata. W ramach swoich planów amerykańska firma nawiązała współpracę z dostawcą usług handlu kryptowalutami o nazwie Fasset. Firmy mają wspólnie opracowywać rozwiązania cyfrowe w celu zwiększenia adopcji kryptowalut w Indonezji. Współpraca między Mastercard i Fasset ma na celu zwiększenie integracji finansowej 92 milionów obywateli Indonezji nieposiadających rachunku bankowego, aby stali się oni częścią istniejącego systemu finansowego.

Według Yahoo Finance 66% obywateli Indonezji nie ma konta w banku. Tymczasem badanie przeprowadzone przez The Jakarta Post wykazało niedawno, że 41% Indonezyjczyków posiada aktywa kryptograficzne. Partnerstwo pomiędzy Mastercard i Fasset ma na celu ułatwienie tym ludziom dostępu do usług finansowych, czemu mają posłużyć odpowiednie narzędzia cyfrowe.

– Świat zmienia się w bezprecedensowym tempie. Ponieważ coraz więcej osób polega na zasobach cyfrowych i nowoczesnych technologiach w dziedzinie finansów, istnieje potrzeba, aby kluczowi gracze z sektora publicznego i prywatnego zjednoczyli się w celu stworzenia rozwiązań, które mogą prowadzić do pojawienia się nowych możliwości i rozwiązań dla szerszej integracji finansowej – mówi Navin Jain, krajowy menedżer Mastercard Indonesia.

Ten rozwój następuje w czasie, gdy Azja odnotowuje stały wzrost sektora kryptowalut, zwłaszcza z udziałem zamożnych inwestorów. Według raportu Accenture w krajach takich jak Indie, Wietnam, Chiny, Indonezja, Japonia, Malezja, Singapur i Tajlandia – zasoby kryptowalut i innych zasobów cyfrowych wzrosły w ostatnich latach wielokrotnie. Z raportu wynika, że mieszkańcy Tajlandii i Indonezji posiadają najwięcej zasobów cyfrowych wśród obywateli państw azjatyckich. Zaraz za nimi są mieszkańcy Indii i Singapuru.

– Nasze partnerstwo ma na celu obniżenie barier w finansach cyfrowych i zwiększenie możliwości czerpania korzyści z korzystania z pojawiających się usług finansowych. Konsekwencje dla branży to większa legitymizacja aktywów kryptograficznych, ich przypadki użycia i obszary zastosowań – powiedziała mediom Hendra Suryakusuma z Fasset.

Co jeszcze robi Mastercard w branży kryptowalut?

Jeśli chodzi o Mastercard, nie jest to pierwszy krok tej firmy w kierunku zaangażowania się w kryptowaluty, a także wsparcia rodzącej się branży Web3.

W czerwcu firma Mastercard zawarła umowę z siedmioma nowymi partnerami, aby umożliwić dostęp do NFT za pomocą tradycyjnych płatności kartowych i pomóc w rozwoju rynku NFT. Nowi partnerzy Mastercard to The Sandbox wraz z Immutable X, Candy Digital, Mintable, Spring, Nifty Gateway i MoonPay.

Mastercard współpracuje już z giełdą kryptowalut Coinbase w celu obsługi płatności gotówkowych na niedawno uruchomionej platformie NFT.

W maju Harold Bossé z Mastercard, powiedział, że kryptowaluty powinny być wplecione w globalną strukturę gospodarczą tak misternie, żeby stały się prawie niewidoczne. W tym momencie – powiedział Bossé – brak wiedzy o kryptowalutach jest głównym czynnikiem utrudniającym ich masową akceptację w handlu. Zauważył również, że nawet wśród wyższej kadry zarządzającej istnieją duże braki w wiedzy o tych aktywach.

Źródło: Gadgets 360