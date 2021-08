Mastercard żegna się z paskiem magnetycznym na kartach płatniczych

Pasek magnetyczny na wszystkich kartach płatniczych Mastercard ma zniknąć do 2033 roku.

Mastercard ogłosiło, że będzie wycofywać pasek magnetyczny ze swoich kart płatniczych na "większości rynków" od 2024 roku, w miarę stałego wzrostu zaufania do płatności opartych na chipie i zbliżeniowych.

Firma ogłosiła, że pasek magnetyczny zacznie znikać w nowo wydawanych kartach kredytowych i debetowych Mastercard w Europie, podczas gdy banki w Stanach Zjednoczonych nie będą już zobowiązane do wydawania kart chipowych z paskiem magnetycznym, począwszy od 2027 roku. Do 2029 roku żadne nowe karty kredytowe i debetowe Mastercard nie będą wydawane z paskiem magnetycznym, a do 2033 roku żadna z kart kredytowych i debetowych firmy nie będzie miała paska magnetycznego.

Mastercard poinformowało, że ta długi okres działania został zaprojektowany specjalnie po to, aby dać pozostałym partnerom, którzy nadal polegają na tej technologii, czas na stopniowe wprowadzanie przetwarzania kart chipowych. Jak powiedział prezes Mastercard Cyber and Intelligence, Ajay Bhalla:

Nadszedł czas, aby w pełni wykorzystać najlepsze w swojej klasie możliwości, które zapewniają konsumentom możliwość płacenia w prosty, szybki i spokojny sposób. To, co jest najlepsze dla konsumentów, jest tym, co jest najlepsze dla wszystkich w ekosystemie.

Pasek magnetyczny, według Mastercard, został pierwotnie opracowany na początku lat 60. przez IBM. Miało to na celu umożliwienie bankom kodowanie informacji o kartach i weryfikację kart klientów pod kątem złych numerów kont, ale od czasu pojawienia się technologii chipowej nastąpił spadek płatności opartych na pasku magnetycznym.

Sondaż przeprowadzony w grudniu przez Phoenix Consumer Monitor dla Mastercard wykazał, że ponad połowa Amerykanów przedkłada płatność kartą chipową w terminalu nad każdą inną metodę płatności, przy czym czynnikiem decydującym jest bezpieczeństwo, a następnie płatności zbliżeniowe - kartą lub portfelem cyfrowym. Tylko 11% stwierdziło, że woli płatności kartą, a odsetek ten spada do 9%, gdy weźmiemy pod uwagę posiadaczy kart z doświadczeniem w płatnościach zbliżeniowych.

W marcu Mastercard nawiązał współpracę z Samsung Electronics w celu pilotażowego wprowadzenia w Korei Południowej karty biometrycznej, która wykorzystuje wbudowany czytnik linii papilarnych do autoryzacji transakcji w sklepach. Karta będzie mogła być używana w każdym terminalu płatniczym Mastercard w sklepie i nie będzie wymagała autoryzacji za pomocą kodu PIN ani podpisu przy dokonywaniu transakcji.