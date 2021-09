Masz Androida? Ta usterka w zabezpieczeniach pozwoli hakerom Cię śledzić

Według Google nie jest to błąd, tylko funkcja - ale czy jest ona bezpieczna?

Niewinnie wyglądająca funkcja na urządzeniach z systemem Android została przypadkowo odkryta przez badaczy cyberbezpieczeństwa. Według nich funkcja może być używana jako sposób do szpiegowania miejsca pobytu innego użytkownika bez potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji typu stalkerware.

Badacz Pieter Arntz odkrył problem po tym, jak zalogował się na swoje konto Google na smartfonie swojej żony. Nieoczekiwanie jednak umożliwiło mu to śledzenie ruchów małżonki za pomocą funkcji Google Maps Timeline.

Arntz zauważył:

Po wylogowaniu się z Google Play na telefonie mojej żony problem nadal nie był rozwiązany. Dowiedziałem się później, że moje konto Google zostało dodane do kont telefonu mojej żony, gdy zalogowałem się w Sklepie Play. Natomiast nie zostało ono usunięte, gdy wylogowałem się z aplikacji.

Arntz zgłosił problem do Google, ale powiedziano mu, że nie jest to błąd w aplikacji, tylko jej funkcja. Pieter, jako jeden z członków-założycieli Koalicji przeciwko Stalkerware (CAS), uważa jednak, ża jest to potencjalna wada, ponieważ jej niewłaściwe użycie stanowiłoby zagrożenie dla użytkowników.

Radzimy użytkownikom Androida sprawdzić wszystkie dodane konta Google, aby zminimalizować ryzyko związane z funkcją od Google.

