Masz Apple Watch? Szybko instaluj aktualizację watchOS 8.4 z ważną poprawką

Firma Apple udostępniła najnowszą poprawkę systemu watchOS, która zawiera aktualizacje zabezpieczeń. Usuwa ona także błąd, na który skarżyli się użytkownicy.

Aktualizacja oprogramowania watchOS dostała numer 8.4 i obejmuje modele zegarków firmy Apple począwszy od Series 3. Jest dostępna do pobrania za pomocą aplikacji Apple Watch na iPhonie, gdzie należy przejść do aktualizacji oprogramowania. Należy zwrócić uwagę na to, by zegarek miał co najmniej 50% baterii. Najlepiej jest podłączyć zegarek pod ładowanie, a następnie włączyć instalację nowej wersji systemu. Pamiętaj, by urządzenie znajdowało się w zasięgu iPhone'a.

Według informacji udostępnionej przez producenta, oprogramowanie watchOS 8 oferuje rozszerzone możliwości dbania o zdrowie i analizy wyników aktywności. Pojawiają się także nowe wersje rozmaitych aplikacji takich jak: Zdjęcia, Ważność, Portfel oraz Dom. Poza tym poprawka o numerze 8.4 zamiera w sobie poprawkę błędu, który uniemożliwiał ładowanie niektórych modeli zegarków z serii Watch. Jeżeli to Ciebie dotyczył ten problem to nie możesz zwlekać z aktualizacją.

