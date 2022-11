Masz Galaxy Watcha 5 lub Galaxy Watcha 4? Przetestuj nowość na zegarki Samsunga [16.11.2022]

Na smartwatche marki Samsung właśnie trafiła nowa aplikacja. Sprawdź, czy właśnie na nią czekałeś.

Kolejna aplikacja na smartwatche Samsunga

Aktualizacja [16.11.2022]

W ostatnim czasie Wear OS wydaje się rozwijać znacznie dynamiczniej. Do systemu dodawane są nowe funkcje oraz aplikacje, a beneficjentami tego są, między innymi, użytkownicy Galaxy Watchy 4 oraz Galaxy Watchy 5. Dla urządzeń opartych na trzeciej odsłonie oprogramowania Wear OS dostępna jest teraz nowa aplikacja - Peloton.

Niestety program, który został udostępniony na zegarki w żaden sposób nie może się równać z oryginalną aplikacją Peloton dla rowerzystów. Co więcej, nie jest ona jeszcze dostępna we wszystkich krajach, a jej funkcjonalność jest mocno ograniczona. Mamy jednak nadzieję, że firma zdecyduje się rozwinąć aplikacje w najbliższym czasie.

Źródło: Sammobile.com

Nad użyteczną nowością dla smartwatchy z systemem Wear OS pracuje także firma Google. Opracowywana funkcja będzie umożliwiała stworzenie kopii zapasowej systemu zegarka wraz ze wszystkimi danymi, ustawieniami oraz aplikacjami. Informacje mają być przechowywane na dysku Google One. Smartwatche oparte na systemie amerykańskiej marki dynamicznie się rozwijają, co z całą pewnością wynika częściowo z premiery Pixel Watcha. Urządzenie spotkało się z mieszanym przyjęciem fanów i sporą krytyką ze strony technologicznych kanałów w serwisie YT, więc Google prawdopodobnie będzie próbowało załatać niektóre techniczne problemy rozwiązaniami systemowymi.

Nowa aplikacja na smartwatche Samsunga

Aktualizacja [31.10.2022]

Najnowsze przecieki w branży mobilnej sugerują, że Google pracuje nad nową aplikacją do smartwatchy opartych na Wear OS. Ma ona być uproszczoną wersję Google News, dzięki czemu otrzymamy dostęp do najnowszych i spersonalizowanych wiadomości z poziomu naszego zegarka. Wśród urządzeń, na których pojawi się aplikacja, będą również smartwatche z serii Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Watch 5. Do sieci trafiły także pierwsze screeny, które sugerują jak miałaby wyglądać aplikacja.

Coraz większa ilość użytkowników konsumuje media przy pomocy tzw. "hubów", czyli stron, które gromadzą wiadomości z wielu różnych portali. Pojawienie się Google News na smartwatchach z serii Galaxy będzie więc niezwykle użyteczny dla osób, którzy lubią przeglądać najświeższe aktualności ze świata.

Samsung ogłasza nowy program, który wpłynie na Galaxy Watche

Aktualizacja [20.10.2022]

Na konferencji poświęconej deweloperom Samsung ogłosił, że pragnie aby tworzenie aplikacji monitorujących zdrowie na smartwatche z serii Galaxy Watch było znacznie łatwiejsze. W związku z tym producent zapowiedział program Privileged Health SDK, który ma wspierać poszukiwanie nowych rozwiązań przez programistów. Samsung będzie w tym celu współpracował z określonymi przedsiębiorstwami, które otrzymają dostęp do danych zdrowotnych z Galaxy Watchy. Taka współpraca może zapewnić użytkownikom wiele nowych rozwiązań. Przykładowo - dane dotyczące tętna mogłyby zostać użyte przez takie aplikacje, jak Tobii (program zapobiegający zasypianiu za kółkiem).

Nowości z Pixel Watcha dostępne na smartwatchach Samsunga

Aktualizacja [17.10.2022]

Pierwsze egzemplarze Pixel Watcha trafią wkrótce do swoich użytkowników, a wraz z nimi mnóstwo nowości, które zapowiedziało Google. Wśród dodanych opcji znajdują się widgety przygotowane specjalnie na nowe smartwache amerykańskiej marki. Wiemy jednak, że będą one współpracowały nie tylko z Pixel Watchem, ale każdym zegarkiem opartym na systemie WearOS 3. Oznacza to, że mogą z nich skorzystać także użytkownicy Galaxy Watcha 4 oraz Galaxy Watcha 5. Tarcze dostępne są do pobrania tutaj.

Aktualizacje systemu WearOS

Aktualizacja [12.10.2022]

W zeszłym tygodniu Google zaprezentowało swoje pierwsze autorskie smartwatche o nazwie Pixel Watch. Wraz z debiutem urządzeń, jeden z dyrektorów do spraw zarządzania produktem firmy zapowiedział, że oprogramowanie Wear OS będzie otrzymywało regularne aktualizacje.

Amerykańska marka pragnie wypuszczać kolejne wersje oprogramowania na smartwatche w podobny sposób do aktualizacji systemów na smartfony. Zmiana ta bez wątpienia wpłynie na urządzenia z serii Galaxy Watch, a właściwie Galaxy Watcha 4 oraz Galaxy Watcha 5, ponieważ to one zostały oparte na Wear OS. Zmiana podejścia Google z całą pewnością wyjdzie na dobre użytkownikom, którzy mogą liczyć na regularne, istotne poprawy w sposobie działania systemu. Ta informacja potwierdza jedynie, że porzucenie autorskiego systemu Tizen przez Samsunga i przerzucenie się na Wear OS, przy premierze Galaxy Watcha 4, było bardzo trafną decyzją.

Przeprojektowany Google Play Store

Aktualizacja [08.10.2022]

Wraz z wprowadzeniem Galaxy Watch 4, Samsung porzucił Tizen OS dla swoich smartwatchów na rzecz Google Wear OS. Jedną z konsekwencji takiego ruchu jest to, że wszystkie smartwatche Samsunga, które zadebiutowały w późniejszym czasie mają dostęp do Sklepu Play. Użytkownik może więc wyszukiwać i instalować aplikacje na swojego smartwatcha przy pomocy smartfona. Problemem jest jednak to, że wyszukiwanie programów przeznaczonych na zegarek czy telewizor wymaga od użytkownika sporej ilości nawigacji po Sklepie Play i okazuje się bardzo nieintuicyjne. To ma się jednak zmienić.

Branżowy serwis 9To5Google dostrzegł nową zakładkę w Sklepie Play, która została nazwana "Inne urządzenia". Wchodząc w nią zobaczymy trzy sekcje - Watch, TV oraz Car. Przeprojektowanie wyszukiwarki aplikacji, pozwoli na znacznie szybsze odnajdywanie programów przeznaczonych jedynie na interesujące nas urządzenie. Będziemy więc w stanie wyświetlać tylko aplikacje, które można zainstalować na naszym Galaxy Watchu.

Nowa aplikacja na Galaxy Watcha 5 oraz Galaxy Watcha 4

Serwis SoundCloud to popularna strona do streamowania oraz udostępniania muzyki - to właśnie na niej swoje pierwsze kroki stawiało wielu popularnych dziś artystów. W ciągu najbliższych miesięcy smartwatche Samsunga mają otrzymać pełną wersję dedykowanej serwisowi aplikacji, a już teraz użytkownicy zegarków z serii Galaxy Watch mogą przetestować jej wczesną edycję.

SoundCloud pozwala zarówno na słuchanie muzyki, jak i pobieranie jej oraz późniejsze odtwarzanie w trybie offline. Ze względu na to, że obecnie dostępna jest jedynie wersja beta aplikacji, to aby zainstalować ją na swoim smartwatchu należy najpierw zarejestrować się tutaj i wyrazić chęć wzięcia udziału w testach.

Aplikacja dostępna jest zarówno na urządzenia obsługujące system Wear OS 3, jak i modele innych producentów działające na Wear OS 2.

Nie mam Galaxy Watcha 5 ani Galaxy Watcha 4, ale zastanawiam się nad zakupem

