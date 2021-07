Masz Kindle z modemem? Stracisz dostęp do Internetu!

Czytniki Kindle w droższych wersjach z wbudowanym modemem sieci komórkowej stracą dostęp do Internetu. Sprawdź, czy Twój czytnik Kindle zostanie pozbawiony funkcji, która wymagała dopłaty podczas zakupu.

Amazon to największy i najpopularniejszy producent czytników e-book na świecie. Modele z rodziny Kindle spopularyzowały czytanie elektronicznych książek oraz wykorzystanie elektronicznego papieru w praktyce.

Kindle Źródło: techhive.com

Czytniki ebooków to proste urządzenia, które służą przeważnie jedynie do czytania książek. Na pokładzie znajdziemy wbudowaną pamięć masową pozwalająca przechowywać pokaźną kolekcję ebooków. Aby wgrać je na urządzenie mamy kilka opcji. Każdy czytnik Amazon Kindle możemy podłączyć do komputera z wykorzystaniem kabla. Wtedy nasz Kindle zamieni się w pendrive. Alternatywnie możemy skorzystać z Wi-Fi i pobrać książki z Internetu lub z wykorzystaniem funkcji Send to Kindle.

Dodatkowo podczas zakupu możemy wybrać droższe warianty czytników z wbudowanym modemem sieci komórkowej. Amazon podał właśnie, że wybrane czytniki Kindle z modemem stracą możliwość łączenia się z Internetem z wykorzystaniem sieci komórkowej.

Amazon do końca grudnia wyłączy możliwość korzystania z sieci komórkowej na starszych modelach czytników Kindle, które nie posiadają modemu sieci komórkowej LTE.

W przypadku modeli takich jak Kindle Touch oraz Kindle Oasis nadal będziemy mogli skorzystać z Wi-Fi. Sprawa jest bardziej skomplikowana w przypadku modeli Kindle pierwszej i drugiej generacji oraz Kindle DX drugiej generacji. Czytniki te nie posiadają Wi-Fi i łączą się z siecią jedynie z wykorzystaniem wbudowanego modemu sieci komórkowej.

Oznacza to, że ich użytkownicy będą musili wgrywać nowe książki z wykorzystaniem komputera. Wyżej wymienione modele stracą dostęp do Internetu oraz funkcji Send to Kindle. W ramach rekompensaty Amazon udostępni kody rabatowe na zakup nowych czynników Kindle Paperwhite.

Źródło inspiracji: slashgear.com