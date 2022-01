Masz MacBooka? Aktualizacja do macOS 12.2 naprawi Ci Safari, ale zepsuje baterie!

Apple wydało nową aktualizację, która załatała poważne błędy w zabezpieczeniach Safari. Niestety przy okazji popsuto inne rzeczy, które wpływają na czas pracy na baterii MacBooków.

Zaktualizowałeś swojego MacBooka do najnowszego systemu macOS 12.2 Monterey, aby pozbyć się krytycznej luki w zabezpieczeniach? Przy okazji Twój laptop zaczął działać na baterii znacznie krócej? Spokojnie - to wina najnowszej aktualizacji macOS 12.2, która skraca czasy pracy na baterii komputerów przenośnych od Apple.

MacBook Pro 13 z macOS 12.2 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Użytkownicy MacBooków, MacBooków Air oraz MacBooków Pro różnych generacji z procesorami Intela oraz Apple donoszą, że po aktualizacji komputery przenośne zużywają nadmierne ilości baterii po przejściu w tryb uśpienia.

Zobacz również:

Oznacza to, że po całej nocy, gdy nasz MacBook był uśpiony, ale nie podłączony do ładowania, może okazać się, że rano nie będzie prawie w ogóle naładowany.

W macOS 12.2 Monterey odkryto błąd, który sprawia, że akcesoria Bluetooth podłączone do komputerów powodują wybudzanie ich z uśpienia. Oznacza to, że laptop w rzeczywistości wcale nie został uśpiony, a pracuje z zamkniętą matrycą. To prowadzi z kolei do szybkiego wyczerpania się baterii.

W przypadku wydajniejszych komputerów z Intelem bateria może rozładować się po zaledwie kilku godzinach "uśpienia".

Część użytkowników odkryła, że wyłączenie modułu Bluetooth lub ręczne rozłączenie się z akcesoriami rozwiązuje problem.

Apple oficjalnie nie potwierdziło występowania problemu. Spodziewamy się, że zostanie on naprawiony z wykorzystaniem kolejnej aktualizacji oprogramowania. Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli czekać aż na debiut macOS 12.3, który planowany jest wiosną.