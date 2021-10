Masz Maca i czujesz się bezpieczny? Ogromny błąd!

W sieci panuje błędne przekonanie, że komputery Mac są niesamowicie bezpieczne i nie potrzebują antywirusów. Niestety nijak się to ma do rzeczywistości.

Komputery od Apple pracują pod kontrolą systemu operacyjnego macOS. Wielu użytkowników uważa, że to bezpieczny i dopracowany system, który nie potrzebuje dodatkowego antywirusa. Niestety nie jest to prawdą. Najnowsze badania udowadniają, że zawsze jest możliwość poprawy bezpieczeństwa.

MacBook Air Źródło: macworld.com

Apple ostatnimi czasy poprawiło systemy bezpieczeństwa w macOS i wydało ważne aktualizacje eliminujące luki typu zero-day. Niestety w dalszym ciągu są sposoby na ominięcie najważniejszych systemów bezpieczeństwa systemu macOS.

Zobacz również:

Z najnowszego raportu Malwarebytes wynika, że ataki na system operacyjny macOS stale ewoluują, a hakerzy są w stanie ominąć ograniczenia systemu operacyjnego.

Na konferencji Objective by the Sea przedstawiono nowe możliwości dostania się do systemów operacyjnych i urządzeń firmy Apple.

Badacze bezpieczeństwa zademonstrowali dwa ataki, które pozwoliły na obejście systemów Apple Transparency Control oraz Control systemy. Są to narzędzia, które umożliwiają użytkownikowi dostęp do wybranych plików.

W jednym z ataków zdalny użytkownik z uprawnieniami roota nadał dostęp do danych zakażonemu procesowi tworząc zupełnie nowego użytkownika w systemu i nadając mu pełne uprawnienia.

Inna luka pozwoliła na zbieranie danych z folderu .ssh, który wykorzystywany jest do gromadzenia certyfikatów uwierzytelniających połączenia.

Badacze bezpieczeństwa poradzili sobie również z obejściem zabezpieczeń stosowanych w instalatorach.

Zaprezentowane na konferencji sposoby umożliwiające przejęcie macOS pokazują, że żaden system operacyjny nie jest w 100% bezpieczny. Sprawdź najlepsze antyriwusy na komputery Mac.