Masz Samsunga Galaxy? Sprawdź, co czeka Cię po aktualizacji systemu [13.09.2022]

Nowa wersja Androida, a wraz z nią nakładką One UI 5.0 od Samsunga zadebiutują najpewniej jeszcze w te wakacje. Już dzisiaj możesz zobaczyć listę nowości, które w ostatnim czasie testował producent.

Spis treści

Źródło: PC World / Daniel Olszewski

Znak wodny na fotografiach

Aktualizacja [13.09.2022]

Zapewne większość z was kojarzy znaki wodne znane ze smartfonów Xiaomi. Pojawiają się one najczęściej w lewym dolnym roku fotografii i zawierają informację o modelu, którym zostało wykonane zdjęcie. Wraz z premierą nakładki One UI 5.0 ta sama funkcja zadebiutuje na urządzeniach z serii Galaxy S, ale najprawdopodobniej będzie ona dostępna jedynie na flagowych urządzeniach. Opcję będziemy mogli włączyć oraz wyłączyć z poziomu ustawień aparatu.

Źródło: sammobile.com

Nowości dotyczące Ustawień

Aktualizacja [10.09.2022]

Nowa aktualizacja do bety One UI 5.0 przyniosła zmieniony wygląd ikony Ustawień oraz nową zakładkę w sekcji Ustawień. Sama ikona otrzymała delikatny gradient, jednak o wiele ciekawsze modyfikacje odnajdziemy po rozwinięciu udostępnionych nam opcji. Nowością jest zakładka Connected devices, w której znajdziemy ustawienia dotyczące innych urządzeń, z którymi połączony jest nasz smartfon. Ma ona znajdować się pod zakładką Połączenia, która znajduje się na samym szczycie listy w urządzeniach z serii Galaxy S.

Zobacz również:

Źródło: Samsung Galaxy S10+ / Wygląd listy ustawień w starszej wersji systemu Źródło: Samsung Galaxy S10+ / Wygląd listy ustawień w starszej wersji systemu

Zdjęcia wykonane w trakcie bety One UI 5.0

Aktualizacja [07.09.2022]

Do sieci trafiły fotografie wykonane przy pomocy Samsunga Galaxy S22 Ultra opartego na testowej wersji oprogramowania One UI 5.0. Zdjęcia prezentują się świetnie, choć warto zaznaczyć, że model S22 Ultra już wcześniej doskonale radził sobie w tym aspekcie. Ich autorem jest popularny leakster Ice Universe - znany z udostępniania przecieków na temat nadchodzących premier z branży mobile.

Galaxy S22 Ultra One UI 5 beta2

0.6x,1x,3x,10x pic.twitter.com/h1gKDgRD55 — Ice universe (@UniverseIce) August 31, 2022

Funkcja Connected Devices

Aktualizacja [05.09.2022]

Testerzy bety systemu One UI 5.0 mogą sprawdzić jak działa funkcja Connected Devices, w której znajdziemy, między innymi, takie opcje jak:

Szybkie udostępnianie plików na inne urządzenia

Szybkie przełączanie słuchawek Galaxy Buds pomiędzy urządzeniami

Uruchomienie tej samej aplikacji na innym sprzęcie przypisanym do tego samego konta

Połączenie laptopa/komputera stacjonarnego ze smartfonem

One UI 5.0 pozwoli wyłączyć opcję RAM Plus

Aktualizacja [01.09.2022]

Funkcja RAM Plus polega na użyciu wolnej pamięci urządzenia jako pamięci operacyjnej, w celu przyspieszenia jego działania. Opcja wydaje się przydatna w przypadku słabszych urządzeń, jednak dla posiadaczy nowych flagowców jest ona kompletnie zbędna, a dodatkowo wykorzystuje wolne miejsce, które w innym wypadku mogłoby zostać zapełnione przez pliki użytkownika. Wygląda na to, że Samsung umożliwi posiadaczom ich smartfonów na wyłączenie tej funkcji.

Druga wersja Bety OneUI 5.0 na materiale wideo

Aktualizacja [29.08.2022]

Portal SamMobile - specjalizujący się w urządzeniach Samsunga - udostępnił właśnie na swoim youtube'owym kanale nowy materiał. Możemy w nim zobaczyć nowości jakie pojawią się w kolejnej odsłonie oprogramowania oraz bezpośrednie porównanie z poprzednimi wersjami systemu.

Według najnowszych informacji, pełna wersja systemu One UI 5.0 powinna trafić na smartfony Samsunga w okolicach drugiej połowy października.

Nowe opcje klawiatury oraz aparatu w OneUI 5.0

Aktualizacja [27.08.2022]

Wygląda na to, że ciekawa zmiana trafi do funkcji klawiatury w najnowszej wersji systemu od Samsunga. Producent zdecydował się umieścić w niej opcje sczytywania tekstu z fotografii i umieszczenia go od razu w polu tekstowym.

One UI 5 x Samsung Keyboard

Samsung has really up the game with text extraction. They literally included camera access from samsung keyboard to scan text and paste it as a message. See Video ???? pic.twitter.com/7EIIMlRHNQ — Arsh (@TechTurbanator) August 25, 2022

Poprawie ma również ulec HDR oraz jakość zdjęć wykonywanych w mocno oświetlonych warunkach.

Highlight control and HDR is better with One UI 5 and Android 13. I hope they improve it further with the stable version.



???? S22 Ultra - Stock Camera - No edits#shotwithgalaxy #shotongalaxy #s22ultra #s22 #galaxys22ultra #photography #mobilephotography pic.twitter.com/u8ewUPd3TB — Arsh (@TechTurbanator) August 27, 2022

Kolejna aktualizacja do bety One UI 5.0 opóźniona

Aktualizacja [24.08.2022]

Testowa wersja nakładki One UI 5.0 trafiła na smartfony Samsunga kilka tygodni temu. Od tego czasu urządzenia nie otrzymały jeszcze wyczekiwanych przez użytkowników aktualizacji. Popularny leakster Ice Universe, znany z przecieków dotyczących branży mobilnej, poinformował na swoim twitterowym profilu, że kolejna wersja bety One UI 5.0 zostanie opóźniona i będziemy mogli ją zainstalować dopiero w przyszłym tygodniu. Powodem przesunięcia są błędy związane z systemowymi animacjami.

Due to a bug in the system animation, Samsung has delayed One UI 5 beta2, which is expected to be pushed out next Monday. — Ice universe (@UniverseIce) August 24, 2022

Design ikon

Aktualizacja [23.08.2022]

One UI 5.0 zaoferuje sporo kosmetycznych zmian, wśród których znajdziemy zmieniony design systemowych ikon. Modyfikacje nie są duże i prawdopodobnie niewielu użytkowników zauważyłoby je bez możliwości bezpośredniego porównania ze starą wersją systemu. Przemiany doczekały się skróty, które domyślnie znajdziemy na głównym ekranie w smartfonach Galaxy. Należą do nich ikona aparatu, wiadomości, kontaktów oraz połączeń.

Źródło: Twitter / TheGalox_

Nowości w One UI 5.0

Aktualizacja [22.08.2022]

Wśród istotnych nowości w nowej One UI 5.0 znajduję się, między innymi, możliwość tworzenia folderów z widgetami. Oznacza to, że będziemy mogli połączyć nasze ulubione widgety i swobodnie się między nimi przełączyć, a jednocześnie zaoszczędzić sporo miejsca na ekranie smartfona. W praktyce wygląda to tak:

Źródło: Twitter / Techdroider

Do nowości należy również rozbudowa funkcji Materia You, dzięki której możemy dostosować kolory ikon oraz poszczególnych elementów nakładki do barw dominujących na naszej tapecie.

Źródło: Twitter / Techdroider

Beta One UI 5.0 dostępna w Polsce

Aktualizacja [16.08.2022]

Polska, jako jeden z siedmiu krajów, została wyróżniona przez Samsunga. Na terenie naszego państwa możliwe jest już wzięcie udziału w becie nakładki One UI 5.0, która została również udostępniona dla użytkowników w: Chinach, Niemczech, Indiach, Wielkiej Brytanii, USA oraz Korei Południowej. Początkowo wersja testowa była dostępna jedynie dla deweloperów, ale teraz jest otwarta dla każdego chętnego właściciela nowych modeli smartfonów Galaxy. Więcej o samej becie oraz o tym jak się do niej zapisać możecie przeczytać tutaj.

Różnice między One UI 5.0, a One UI 4.0

Aktualizacja [09.08.2022]

Portal SamMobile udostępnił na swoim kanale w serwisie YouTube pierwsze porównanie obu wersji oprogramowania. Wideo prezentuje sporo zmian, a najciekawszą z nich wydaje się możliwość grupowania widgetów o tym samych rozmiarach. Dzięki temu możemy zaoszczędzić miejsce na ekranie i zmniejszyć ilość kafelek, jakie zajmują widgety naszych ulubionych aplikacji. Pełen materiał możecie zobaczyć poniżej.

Start bety

Aktualizacja [05.08.2022]

Testowa wersja oprogramowania ONE UI 5.0 własnie trafiła na pierwsze urządzenia Samsunga.

Początkowo spodziewaliśmy się, że stanie się to w trzecim tygodniu lipca, ale w wyniku opóźnienia beta trafia do użytkowników na początku obecnego miesiąca. Nowa wersja systemu została jak dotąd udostępniona w Niemczech, gdzie trafił na urządzenia z serii Galaxy S22. Zapewne w ciągu najbliższych kilku dni będzie ona także dostępna na terenie naszego kraju.

Pierwsze materiały wideo

Aktualizacja [01.08.2022]

W sieci dostępne są już pierwsze materiały wideo prezentujące możliwości oraz zmiany wprowadzone w ramach One UI 5.0. Jeden z takim filmów pojawił się na kanale technologicznym TechDroider.

Prowadzący pokazuje w nim różnice względem poprzedniej wersji nakładki, a także kilka nowych funkcji.

Android 13 oraz nakładka One UI 5.0 zawitają na urządzenia Galaxy w ciągu najbliższych miesięcy. Pierwszymi smartfonami, które otrzymają aktualizację będą modele z serii Galaxy S22.

Poniżej znajdziecie listę najważniejszych funkcji, które zostały poprawione lub zmienione w Androidzie 13:

Poprawiona optymalizacja systemu na tabletach oraz składanych urządzeniach

Wsparcie dla protokołu MIDI 2.0

Wsparcie dla funkcji Bluetooth LE (niski pobór energii podczas BT)

Rozwój aplikacji Kalendarz Google

Dodanie nowych kolorów do opcji Material You

Nowa animacja odblokowania ekranu

Poprawa działania gestu "wstecz"

To tylko niektóre z nowości na jakie możemy liczyć wraz z premierą Androida 13.

Samsung oferuje użytkownikom swoich smartfonów czteroletnie wsparcie aktualizacjami systemu. W tym roku wygasa ono w przypadku wielu popularnych urządzeń - w tym modeli z serii Galaxy S10. Androida 13 nie otrzymają również właściciele Galaxy Note'ów 10 oraz 10+, a także Galaxy Z Folda.

Szczególnie smuci brak aktualizacji do modeli z serii Galaxy S10, które do dzisiaj uchodzą za jedne z najbardziej udanych flagowców Samsunga.

Pełną listę modeli, które zostaną pominięte w trakcie aktualizacji do nowej wersji sytemu możecie znaleźć tutaj - LINK.