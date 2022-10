Masz Samsunga Galaxy? Sprawdź, kiedy będziesz mógł wypróbować nowego Androida 13 [17.10.2022]

Kolejna wersja popularnego systemu zawita na urządzenia mobilne jeszcze w tym roku. Sprawdzamy kiedy możemy spodziewać się pierwszych aktualizacji na urządzeniach Samsunga.

Spis treści

Fot. PC World / Artur Tomala

Android 13 coraz bliżej

Aktualizacja [17.10.2022]

Premiera kolejnej wersji popularnego systemu na urządzenia mobilne zbliża się wielkimi krokami. Wraz z debiutem Androida 13, na nowszych urządzeniach Samsunga zobaczymy również kolejną wersję autorskiej nakładki producenta. One UI 5.0 została oficjalnie zaprezentowana, a pierwszymi urządzeniami, które otrzymają oprogramowanie będą smartfony z serii Galaxy S22.

Galaxy S22 series will be the first batch of smartphones to get the One UI 5 update, based on Android 13, which will be in the end of October 2022.



Less than a month from now! pic.twitter.com/nqmTwfvqLT — Alvin (@sondesix) October 12, 2022

Producent zapowiedział sporo nowości, które pojawią się na smartfonach, a spora część dotyczy zmian wizualnych, które poprawią komfort korzystania z całego systemu. Modyfikacje będą dotyczyły, między innymi, ekranu blokady, który ma oferować znacznie więcej opcji personalizacji. Wygląda na to, że Samsung zainspirował się ostatnimi krokami Apple oraz zmianami, które amerykańska firma wprowadziła w ramach systemu iOS 16.

Zobacz również:

Aplikacje Samsunga, które będą wspierały kolory motywów na Androidzie 13

Aktualizacja [10.10.2022]

Wraz z premierą kolejnych wersji beta systemu One UI na smartfony Samsunga dowiedzieliśmy się, które z systemowych aplikacji będą wspierały kolory motywów ustalane dzięki na Androidzie 13. Poniżej znajdziecie listę wszystkich ikon, które będą dostosowywały swój wygląd do ogólnego motywu oprogramowania:

Strefa AR

Bixby

Kalkulator

Kalendarz

Aparat

Zegar

Kontakty

Galaxy Shop

Galaxy Store

Galaxy Wearable

Galeria

Game Launcher

Wiadomości

Moje Pliki

Samsung Free

Samsung Global Goals

Samsung Members

Ustawienia

Smart Switch

SmartThings

Wskazówki

Samsung Health

Nie jest to zmiana w kwestii wydajności nowej odsłony systemu jednak modyfikacje będą wyraźnie zauważalne i sprawią, że design oprogramowania będzie znacznie przyjemniejszy. Warto także zauważyć, że zwiększają one integracje całej szaty graficznej systemu.

Jak zmieniał się system Android?

Aktualizacja [04.10.2022]

System Android zadebiutował na pierwszym urządzeniu mobilnym w 2008 roku. Poniżej możecie zobaczyć jak zmieniał się pasek powiadomień przez te wszystkie lata. Choć ilość modyfikacji względem pierwszego modelu wydaje się ogromna, to kilka ostatnich wydań systemu wygląda niemalże identycznie. Google wyraźnie stawia więc na ewolucje swojego autorskiego oprogramowania niż diametralne zmiany w jego designie.

Źródło: Twitter / Android_History

Lista smartfonów Galaxy, które otrzymają Androida 13 przed 2023 rokiem

Aktualizacja [27.09.2022]

Samsung ciężko pracuje, aby przygotować One UI 5.0 dla garstki flagowych urządzeń Galaxy, a użytkownicy chętni do podjęcia odrobiny ryzyka mieli dostęp do wersji beta tego oprogramowania przez ostatnie kilka tygodni. Z drugiej strony, klienci, którzy nie chcą dołączyć do programu beta mają jeszcze uzyskać dostęp do Androida 13, i będą musieli poczekać trochę dłużej, zanim będą mogli doświadczyć najnowszych zmian i dodatków. Na szczęście mamy dla Was dobrą wiadomość, ponieważ właśnie dowiedzieliśmy się, które urządzenia Galaxy na pewno otrzymają stabilną wersję One UI 5.0 przed końcem 2022 roku.

Samsung wyda w tym roku stabilną aktualizację One UI 5.0 opartą na systemie Android 13 dla urządzeń z linii:

Galaxy S21

Galaxy S22

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 4

Są to telefony flagowe i oczekuje się, że będą miały pierwszeństwo w aktualizacji do stablinej wersji oprogramowania, ale dobra wiadomość pojawia się też dla użytkowników nieflagowych modeli. Wisienką na torcie jest fakt, że Samsung chce również dostarczyć One UI 5.0 klientom Galaxy A53 przed 2023 rokiem.

Seria Galaxy A5x to jedna z najbardziej udanych ofert Samsunga ze średniej półki. Model z 2022 roku został wydany w marcu z obietnicą czterech lat aktualizacji systemu operacyjnego. Galaxy A53 dostarczono z Androidem 12 opartym na One UI 4.1, dzięki czemu nadchodzący One UI 5.0 będzie jego pierwszą dużą aktualizacją oprogramowania.

Android 13 vs iOS 16

Aktualizacja [20.09.2022]

W sieci pojawiło się kolejne porównanie zmian, które wnoszą ze sobą nowe wersje Androida oraz iOS'a. Tym razem dotyczą one widgetów w obu systemach. Oprogramowanie działające na smartfonach marki Apple oferuje znacznie łatwiejszy dostęp do poszczególnych funkcji i wyraźnie przyspiesza w ten sposób korzystanie z aplikacji. Przyznam, że rozbudowane widgety na iOS 16 stanowiły dla mnie małe zaskoczenie, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że są to skróty do programów od Google, które powinny zdecydowanie lepiej wyglądać na ich autorskim systemie.

Google Android 13 vs iOS 16 - Google Widget pic.twitter.com/No0vqsU82N — TechDroider (@techdroider) September 15, 2022

W oczekiwaniu na Androida 13, w sieci pojawiają się plotki na temat wersji 14

Aktualizacja [16.09.2022]

Marka Google potwierdziła, że rozpoczęła pracę nad Androidem 14. Jedną z najistotniejszych funkcji w nowej wersji sytemu będzie możliwość łączności satelitarnej. Wygląda więc na to, że Google stara się dogonić Apple, które zaprezentowało podobną możliwość wraz z premierą iPhone'a 14.

Informacja dotycząca nowych funkcji w kolejnej wersji popularnego systemu na urządzenia mobilne pochodzi od Hiroshiego Lockheimera, który jest dyrektorem wykonawczym oraz jednym z założycieli zespołu Android w Google.

Wild to think about user experiences for phones that can connect to satellites. When we launched G1 in '08 it was a stretch to get 3G + Wifi working. Now we're designing for satellites. Cool! Excited to support our partners in enabling all of this in the next version of Android! — Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) September 1, 2022

Odtwarzacz muzyki

Aktualizacja [13.09.2022]

Jedną z większych wizualnych zmian na urządzeniach, które otrzymają Androida 13 będzie pasek zawierający informacje o aktualnie odtwarzanym utworze. Linia symbolizująca czas trwania piosnki otrzyma w nowej wersji systemu faliste kształty, które zastąpią jej poprzedni wygląd. Zmiana należy do drobnych modyfikacji, a cała aktualizacja do Androida 13 składa się w dużej mierze z kosmetycznych udoskonaleń.

The best part about Android 13 is how whenever you're listening to music, the progress bar is a squiggly line ???????? pic.twitter.com/9xVGJduv1H — Furking Fox ???? (@FurkingFox) September 9, 2022

Nowa aktualizacja do bety Androida 13

Aktualizacja [10.09.2022]

Najnowsza aktualizacja do testowej wersji Androida 13 będzie skupiała się głównie na naprawie błędów oraz poprawie optymalizacji. Użytkownicy mogą jednak spodziewać się także kilku nowości, wśród których znajdą się:

Łatka poprawiająca bezpieczeństwo

Usprawnienia dotyczące łączności Bluetooth LE

Funkcja Clear Calling poprawiająca jakość połączeń

Najlepsze funkcje na Androidzie 13 według MKBHD

Aktualizacja [07.09.2022]

Jeden z najpopularniejszych technologicznych youtuberów na świecie opublikował film, w którym omawia najciekawsze funkcje w nowym Androidzie 13. Mowa o MKBHD, na którego kanale pojawił się wspomniany materiał. Do swoich ulubionych cech nowego systemu, youtuber zalicza między innymi: rozbudowane funkcje związane z kopiowaniem tekstu, poprawa prywatności oraz wsparcie dla znacznie wyższej jakości plików audio.

Android 13 na Samsungach Galaxy z serii S21

Aktualizacja [05.09.2022]

Właściciele zeszłorocznych flagowców Samsunga mogą już wypróbować betę systemu One UI 5.0, opartą na Androidzie 13. Aby to zrobić wystarczy zarejestrować się w aplikacji Samsung Members i zgłosić się jako chętny do przetestowania nowej wersji nakładki. Dokładną instrukcję możecie znaleźć na stronie Samsunga.

Samsung OneUI 5.0 (Android 13) Beta Program is now LIVE for the Galaxy S21, Galaxy S21+ and Galaxy S21 Ultra pic.twitter.com/wLAudxTjCG — TechDroider (@techdroider) August 30, 2022

Android 13 vs iOS 16

Aktualizacja [30.08.2022]

Android oraz iOS to dwa najpopularniejsze systemy na urządzenia mobilne. Każdy z nich ma swoje słabe i mocne strony, które sprawiają, że fani pozostają zazwyczaj wierni jednemu oprogramowaniu i stronią od drugiego. Największa zaletą Androida są zdecydowanie szerokie możliwości personalizacji. iOS, choć nie oferuje tak dużych sposobów na customizację, to zapewnia o wiele większą stabilność podczas działania. Poniżej możecie zobaczyć porównanie aspektów wizualnych w najnowszych wersjach obu systemów.

Google Android 13 vs Apple iOS 16 - Widgets pic.twitter.com/2EbFbaj2va — TechDroider (@techdroider) August 23, 2022

Nowe ikony One UI na Androidzie 13

Aktualizacja [27.08.2022]

W seci pojawiły się już pierwsze screeny, prezentujące jak będą wyglądały ikony systemowe na Samsungach. Modyfikacje trafią na najnowszą wersję nakładki One UI, opartą na Androidzie 13. Smiany są czysto kosmetyczne i niełatwo je dostrzec bez bezpośredniego porównania ze starszą wersją systemu.

Samsung OneUI 5.0 (Android 13) - New Icons pic.twitter.com/gjwtrkR85R — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) August 26, 2022

Nakładka One UI 5.0 oparta na Androidzie 13

Aktualizacja [23.08.2022]

Wraz z premierą Androida 13, na smartfony Samsunga trafi także najnowsza wersja autorskiej nakładki producenta. One UI 5.0 jest obecnie w trakcie otwartej bety, w której mogą wziąć udział również polscy użytkownicy. Aby to zrobić należy zalogować się do aplikacji Samsung Members i zarejestrować jako uczestnik beta testów. Aktualizację będziemy mogli pobrać z poziomu ustawień naszego smartfona. Wystarczy wejść w zakładkę Ustawienia oprogramowania, a następnie wybrać opcję Aktualizacja oprogramowania.

Pierwsza wersja Androida 13

Aktualizacja [16.08.2022]

Na smartfony marki Pixel trafiła właśnie pierwsza edycja Androida 13. Poniżej prezentujemy wam screeny z wczesnej wersji oprogramowania. Modyfikacjom uległa opcja Material You, a nowy wygląd zyskał player urządzenia.

Źródło: Pixel 4 Źródło: Pixel 4 Źródło: Pixel 4

Rusza wersja beta Androida 13

Aktualizacja [10.08.2022]

Właściciele Samsungów Galaxy mogą już wypróbować kolejną edycję systemu One UI wraz z wstępną wersją Androida 13. Program beta oprogramowania dostępny jest zaledwie w 7 krajach, wśród których znajduje się Polska.

O samych testach możecie przeczytać na stronie Samsunga. Przed zapisaniem się do programu warto pamiętać, że jest to testowa wersja oprogramowania i wiele błędów zostanie z niej wyeliminowanych w ciągu najbliższych tygodni.

Android 13 otrzymał od Google przydomek Tiramisu.

Nowa wersja systemu ma zadebiutować w te wakacje, choć jej oficjalna data premiery nie została jeszcze zapowiedziana. Nie musimy jednak czekać na debiut Androida 13, aby wcześniej go przetestować.

Samsung poinformował, że wraz z wpuszczeniem najnowszej wersji systemu otrzymamy również aktualizację nakładki producenta do wersji One UI 5.0. Zanim to jednak nastąpi uruchomiony zostanie program beta testów, podczas których będziemy mogli sprawdzić Androida 13 z nakładką One UI 5.0.

Portal Sammobile - specjalizujący się w sprzęcie Samsunga - dotarł do informacji o przybliżonej dacie uruchomienia programu.

Stanie się to najprawdopodobniej w trzecim tygodniu lipca. Nie jesteśmy jednak pewni, czy od początku testy będą publiczne i dostępne dla każdego użytkownika.

Czy twój Samsung otrzyma Androida 13?

Koreański producent oferuje czteroletnie wsparcie aktualizacjami dla swoich urządzeń. Warto więc sprawdzić, które flagowce nie otrzymają kolejnej aktualizacji i zostaną pominięte przy udostępnieniu finalnej wersji Androida 13.

Poniżej pełna lista smartfonów, którym kończy się okres wsparcia:

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10+ 5G

Galaxy Fold

Są wśród nich popularne modele z serii Galaxy S10, które do dzisiaj uznawane są za jedne z najlepszych flagowców Samsunga w ciągu ostatnich lat. Sam jestem użytkownikiem - czteroletniego już - modelu S10+, który wciąż świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Urządzenie robi lepsze zdjęcia niż nie jeden nowy smartfon ze średniej półki cenowej. Miewa co prawda pojedyncze problemy z szybkością wczytywania aplikacji oraz płynnością animacji, ale to wciąż solidny telefon. Używane egzemplarze w dobrym stanie możemy znaleźć na Allegro już za około 1100 zł. Flagowce z serii Galaxy S10 oraz modele Galaxy S20 FE to obecnie jedne z najbardziej opłacalnych smartfonów Samsunga. Oba możemy kupić w bardzo korzystnej cenie i oba sprawdzą się lepiej niż niejeden tegoroczny średniopółkowiec.

Wszystkie informacje dotyczące nowej wersji systemu Android gromadzimy w tutaj - LINK.

Jeśli macie smartfona opartego na Androidzie, warto regularnie sprawdzać listę niebezpiecznych aplikacji, których instalowania powinniśmy unikać - LINK.