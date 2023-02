Masz Samsunga Galaxy? Sprawdź, kiedy dokładnie twój model otrzyma najnowszą aktualizację systemu

Kolejna wersja oprogramowania na smartfony koreańskiego producenta będzie wkrótce dostępna dla większej ilości modeli.

Spis treści

Aktualizacja do One UI 5.1 na smartfony Samsunga

Na początku lutego Samsung zaprezentował nowe flagowce z serii Galaxy S23. Koreański producent pokazał trzy trzy modele popularnego smartfona:

Galaxy S23,

Galaxy S23 Plus,

Galaxy S23 Ultra.

To jednak nie wszystkie nowości jakie przygotował na początek tego roku Samsung, a jedną z istotnych premier jest także debiut kolejnej aktualizacji na urządzenia z serii Galaxy. Pod koniec zeszłego roku użytkownicy smartfonów, które otrzymały Androida 13 mogli skorzystać z update'u do One UI 5.0. Obecnie wszystkie zaktualizowane urządzenia mogą spodziewać się kolejnej wersji nakładki, czyli One UI 5.1.

Samsung ogłosił kiedy konkretne modele mogą spodziewać się dostępu do update'u. Naturalnie pierwszymi zaktualizowanymi urządzeniami były modele z serii Galaxy S23, które zadebiutowały na rynku od razu z najnowszą wersją oprogramowania. Następne w kolejce były starsze flagowce z serii Galaxy S22, Galaxy S21 oraz Galaxy S20 (również S21 FE oraz S20 FE). Użytkownicy składanych Z Foldów 4 oraz Z Flipów 4 również otrzymali dostęp do One UI 5.1. Poniżej znajdziecie dokładne daty, w jakich aktualizacja będzie dostępna na pozostałych modelach.

Zobacz również:

Trzeci tydzień lutego:

Galaxy Z Flip 3 and Z Fold 3

Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra

Galaxy A73 5G, A53 5G, A33 5G

Ostatni tydzień lutego:

Galaxy A72, Galaxy A82 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy A52

Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab S7+, Galaxy Tab S7

Galaxy Z Fold 2 and Galaxy Z Flip

Galaxy Note 20 and Galaxy Note 20 Ultra

Pierwszy tydzień marca:

Galaxy A71 5G and Galaxy A71

Galaxy A51 5G and Galaxy A51

Galaxy Tab S6 Lite

Jak sprawdzić, czy aktualizacja jest już dostępna na moim smartfonie?

W celu sprawdzenia dostępności aktualizacji na twoim smartfonie wystarczy wykonać kilka prostych kroków. Najpierw przejdź do Ustawień, a potem znajdź w nich opcję o nazwie Aktualizacja Oprogramowania (zaznaczona na jednym ze screenów). Następnie otwórz zakładkę Pobierz i zainstaluj by sprawdzić, czy nowe update został już udostępniony na twój model urządzenia Galaxy.

Źródło: PCWorld Źródło: PCWorld Źródło: PCWorld

Wszystkie nowości, jakie wiążą się z aktualizacją do One UI 5.1 możecie sprawdzić tutaj. Najnowszy update jest pierwszym dużym ulepszeniem do nowej odsłony systemu, którego światowy debiut odbył się w październiku zeszłego roku. Od tego czasu wszystkie urządzenia (wskazane wcześniej przez producenta) otrzymały dostęp do aktualizacji, a wkrótce będą mogły korzystać z kolejnych poprawek. O kolejnych aktualizacja oraz nowościach na smartfony z serii Galaxy będziemy was informować na bieżąco.