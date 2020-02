Masz Samsunga i otrzymałeś dziwne powiadomienie z aplikacji Znajdź mój Telefon? Spokojnie to tylko błąd

Koreańczycy się nie popisali. Przypadkowo wysłano powiadomienie na miliony urządzeń.

Dziś od około godziny 6 rano posiadacze różnego rodzaju smartfonów Samsunga z ostatnich kilku lat zaczęli informować, że na ich urządzeniach pojawiają się dziwne komunikaty z aplikacji Znajdź mój Telefon. Problem jest ogólnoświatowy. Z naszego szybkiego śledztwa wyniki, że powiadomienia otrzymują wszystkie smartfony Samsunga pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Android w wersji 9.0 Pie i nowszych w naszym kraju. Na redakcyjnych Samsungach Galaxy S8, Galaxy S10e i Galaxy Note 9 powiadomienia pojawiły się w godzinach porannych.

Cała sytuacja stała się poważna, ponieważ powiadomienie zostało wysłane globalnie na prawie całym świecie. W chwili obecnej nie da się oszacować na ile tysięcy urządzeń trafiło przypadkowe powiadomienie. Zaniepokojeni użytkownicy od rana okupują działy pomocy technicznej koreańskiego producenta. Samsung za pomocą swojej aplikacji Samsung Members na niektórych rynkach wysłał powiadomienie do użytkowników, które informuje, że powiadomienie z aplikacji Znajdź mój Telefon zawierające cyfrę "1" to wewnętrzny test aplikacji, który przez przypadek został wysłany do innych urządzeń, niż planowano. Samsung zamiast udostępnić powiadomienie na niewielkiej liczbie testowych Samsungów wysłał globalnie powiadomienie do prawie każdego aktywnego telefonu w niektórych rejonach.

Koreańczycy informują, ze poza Polska problemem dotknięte zostały urządzenia Nowej Zelandii, Kanady, Ameryki Południowej oraz Singapuru. Kliknięcie powiadomienia nie powoduje żadnej interakcji.

Po skasowaniu testowe powiadomienie nie pojawi się już ponownie. Samsung poinformował, że aktywnie poszukuje sposobów, które mają sprawić, że w przyszłości podobna sytuacja nie będzie miała miejsca. Producent przeprasza swoich konsumentów jednocześnie informując, że usługa Znajdź mój Telefon cały czas działa tak, jak należy, a testowe powiadomienie nie zakłóciło jej funkcjonowania.

