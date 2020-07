Masz Xiaomi Mi A3? Pod żadnym pozorem na instaluj nowej aktualizacji! [AKTUALIZACJA]

Xiaomi Mi A3 (zapoznaj się z naszą recenzją) to najnowszy przedstawiciel rodziny Xiaomi Mi A, która składa się ze smartfonów pracujących pod kontrolą czystego systemu operacyjnego Android. To jedyne urządzenia chińskiego giganta, które nie posiadają preinstalowanej nakładki MIUI.

Przystępne cenowo urządzenia z rodziny Mi A zdobyły sporą popularność na rynku. Zeszłoroczny model Mi A3 jest niestety nieco pechowy. Xiaomi kilkukrotnie udostępniało na ten model aktualizację do Androida 10 zanim całkowicie uporano się z wszystkimi problemami.

Smartfon z Android One otrzymał właśnie nową aktualizację oprogramowanie. O jej dostępności informują między innymi mieszkańcy meksyku. Niestety system operacyjny w najnowszej wersji wywołuje spore szkody.

Zgodnie z raportami aktualizacja oprogramowania o numerze kompilacji V11.0.3.0.QFQMXTC dla rynku meksykańskiego oraz V11.0.3.0.QFQMIXM dla rynku globalnego powoduje uszkodzenie telefonu.

Got a random 1.4GB update from @XiaomiIndia on my #mia3

Now my simcard isn't getting detected and when I boot my phone, there's some telcel written. Language has changed to some other. @MiIndiaSupport help. Can't make or receive calls. What kind of joke is this? pic.twitter.com/W5WtveopSs