Masz Xiaomi Mi Box ? Możesz w końcu zainstalować Androida 9.0 Pie

Google wprowadziło Androida 11, a tymczasem Xiaomi aktualizuje Mi Box 3 do Androida 9.0 Pie z 2018 roku.

To się nazywa wyczucie czasu. Google wprowadziło finalną wersję Androida 11, pierwsi producenci startują z beta testami, a tymczasem Xiaomi postanowiło zaktualizować swoją przystawkę do telewizorów do Androida 9.0 Pie.

Mi Box 3

Po wielu miesiącach oczekiwania Chińczycy udostępnili aktualizację dla Mi Box 3. Najnowsze oprogramowanie bazuje na Androidzie 9.0 Pie z 2018 roku. Całość waży około 620 MB i wprowadza dodatkowo wsparcie dla aplikacji Mi Remote.

Wersja beta Androida 9.0 Pie na Mi Box 3 została po raz pierwszy udostępniona w sierpniu. Po nieco ponad miesiącu testów Xiaomi zdecydowało się na wprowadzenie stabilnej wersji oprogramowania.

Mi Box 3 Android 9.0 Pie Źródło: xda-developers.com

Najnowsza wersja systemu operacyjnego na Mi Box 3 (nazwa kodowa once) wprowadza również poprawki zabezpieczeń datowane na lipiec 2020 roku.

Wśród nowości znajdziemy odświeżone menu zasilania dostępne po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zasilania, mniej inwazyjne menu sterowania głośnością, preinstalowaną aplikację Amazon Prime Video oraz wsparcie dla Mi Remote.

Aktualizacja oprogramowania jest już dostępna dla użytkowników na całym świecie. W przypadku, gdy urządzenie nie wykrywa dostępności nowego oprogramowania można wymusić aktualizację lokalną z wykorzystaniem poniższego linku.

Oprogramowanie dla Mi Box 3 jest identyczne z wersją dla nowszej przystawki Mi Box S i wprowadza takie same poprawki.

Mi Box 3 wyposażono w czterordzeniowy procesor Amlogic, układ graficzny Mali 450 oraz 2 GB pamięci operacyjnej. Całość wspiera odtwarzanie wideo w 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę. Nie zabrakło wsparcia dla Dolby Digital Plus.

Źródło: xda-developers.com