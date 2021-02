Masz chipset B460 lub H410? Zapomnij o najnowszym Intelu

Procesory z rodziny Rocket Lake nie będą z nimi działać. I to oficjalna informacja, podana przez samego producenta.

Intel poinformował, że płyty główne z chipsetami serii B460 oraz H410 nie będą kompatybilne z jedenastą generacją procesorów, czyli Rocket Lake-S. Minimalne wymagania to chipsety Z490 oraz H470, jednak aby zadziałały tam Rocket Lake-S, należy wprowadzić nowy firmware, który Intel oraz producenci płyt głównych zaczną rozprowadzać już na dniach. Na oficjalnej stronie Intela można znaleźć kompatybilność swojej płyty głównej a nowego firmware. Na przykład ASUS już jest całkowicie gotowy na zmiany, podczas gdy ASRock i MSI dopiero szykują oprogramowanie.

Aby ułatwić użytkownikom życie, przy każdym modelu płyty głównej została podana informacja o tym, czy BIOS jest kompatybilny z Rocket Lake. A dlaczego chipsety H410 oraz B460 nie obsłużą nowych procesorów? Odpowiedź jest prosta - są na to zbyt słabe, nie sposób też przygotować na nie odpowiedniego firmware (m.in. przez zbyt małą wielkość ROM). Pojawiają się jednak głosy, że jest to celowe działanie Intela, które ma po prostu nakłonić ludzi do zakupu nowych płyt głównych. Jakby nie było - jeśli chcesz korzystać z możliwości dawanych przez Rocket Lake-S, a masz płytę główną z chipsetem B460 lub H410, nie masz wyjścia.

Źródło: Neowin