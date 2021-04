Masz dość klikania na powiadomieniach o ciasteczkach? Vivaldi zaprasza!

Nowa edycja przeglądarki pozwoli zapomnieć o konieczności klikania - ale równocześnie automatycznie zaakceptuje wszystkie niezbędne do działania strony ciasteczka.

Cookie Crumbler to funkcja pojawiająca się zarówno w desktopowej, jak i mobilnej edycji Vivaldi 3.8. Co najważniejsze - mechanizm automatycznie blokuje irytujące okienka pop-up, pytające użytkowników o zgodę na używanie ciasteczek. Jak pamiętamy, ta funkcja pojawiła się w celu ochrony użytkowników i wymagają jej przepisy RODO. Niestety, mimo dobrych zamiarów, klikanie w okienka dialogowe stało się nużącym, irytującym rytuałem. Vivaldi odpowiada na to wbudowanym mechanizmem, który umożliwia automatyczne akceptowanie ciasteczek na wybranych stronach. Działa to podobnie jak adblock, ale dotyczy nie reklam, a ciasteczek.

Funkcja ta jest wspierana przez mechanizmy firm trzecich, zajmujące blokowaniem ciasteczek - EasyList Cookie List oraz I Don’t Care About Cookies. Mechanizmy te działają w przypadku większości witryn, jednakże mogą trafić się strony nieobsługiwane w ten sposób. Aczkolwiek warto spróbować, jak to działa.

A skoro już przy nowej edycji Vivaldi jesteśmy - pojawiają się w niej nowe ikonki paneli, możliwość dodawania kart do zakładek za pomocą skrótu klawiaturowego, a także ustawianie poziomu transparentności paneli. Ze spraw technicznych wypada podkreślić wprowadzenie mechanizmów blokujących FLoC, co było zresztą zapowiadane wcześniej. Zarówno edycję mobilną, jak i desktopową, można pobrać z tej strony.

Źródło: Neowin, Vivaldi