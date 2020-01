Masz iPad'a? Sprawdź, czy zainstalujesz na nim najnowszy system

W sieci pojawiła się pierwsza lista urządzeń kompatybilnych z iPad OS 14.

Apple w 2019 roku postanowiło stworzyć nowy system operacyjny. W praktyce nie chodzi o zupełnie nowy system, ponieważ iPadOS nadal bazuje na iOS i kompatybilny jest z tymi samymi aplikacjami, co oprogramowanie pod kontrolą którego pracują iPhone'y.

Źródło: macworld.com

W zeszłym roku wraz z aktualizacją do iOS 13 tablety po raz pierwszy otrzymały iPadOS w wersji 13, który przyniósł znaczne usprawnienia. W domyśle Apple po aktualizacji tablety mają stać się idealnym zamiennikiem laptopa w kreatywnych zastosowaniach oraz w sektorze edukacyjnym.

Linia iPad'ów obecnie składa się z trzech typów urządzeń - podstawowych iPad'ów wycenionych na około 1500 zł, iPad'a Mini, iPad'a Air oraz droższego iPad'a Pro.

Każdy nowy tablet od Apple pracuje pod kontrolą iPadOS 13 i posiada w środku autorskie procesory bardzo podobne do tych, które znajdują się w iPhone'ach.

W przypadku iPad'ów sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, niż w przypadku iPhone'a. Apple samo utrudniło sobie nieco życie wprowadzając w 2015 roku iPad'a mini 4 generacji wyposażonego w przestarzały procesor Apple A8 z iPhone'a 6. Tablet ten pozostawał w sprzedaży przez aż 4 lata do pierwszej połowy 2019 roku. To jedyne urządzenie, które nie otrzymało iPadOS 13, w związku z czym tablet nie zostanie zaktualizowany również do iPadOS 14.

Poniżej lista wszystkich tabletów, które zostaną zaktualizowane do iPadOS 14:

iPad Pro 11 cali 2018

iPad Pro 12,9 cali 2018

iPad Pro 10,5 cala 2017

iPad Pro 12,9 cala 2017

iPad Pro 12,9 cala 2015

iPad Pro 9,7 cala 2016

iPad 7 generacji

iPad 6 generacji

iPad 5 generacji

iPad mini 5 generacji

iPad Air 3 generacji

iPad OS będzie kompatybilny również z wszystkimi nowymi modelami iPad'a, które zostaną zaprezentowane w najbliższym czasie. Spodziewamy się, że Apple przygotowuje odświeżonego iPad'a Pro z obsługą sieci 5G oraz wyświetlaczem mini LED. Możliwe, że na rynku pojawi się także tańszy iPad 8 generacji.

Źródło: phonearena.com