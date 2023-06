Masz iPhone'a 8 albo iPhone'a X? No to najwyższy czas je sprzedać i kupić coś nowszego

Apple już niedługo wprowadzi nową wersję systemu operacyjnego. Nie wszystkie iPhone'y ją dostaną, czas więc na dużą wymianę smartfonów w obozie Apple.

iOS 17 trafi na smartfony Apple już jesienią. Przyniesie on ze sobą wiele nowych funkcji, takich jak personalizowane karty kontaktów czy też sekretarka na żywo. Jednakże, w przeciwieństwie do premiery iOS 16, nie każdy telefon obsługujący poprzednią wersję systemu będzie mógł liczyć na aktualizację do kolejnej generacji OSu.

Podczas WWDC 2023 Apple zapowiedziało, że iOS 17 będzie dostępny tylko dla iPhone'ów XS, XS Max i nowszych. Oznacza to, że tym razem iPhone 8 oraz iPhone X, czyli pierwszy bezramkowy smartfon w historii Apple, utracą wsparcie aktualizacji i nie dostaną najnowszej wersji systemu. Pozostaną im jeszcze nieregularne aktualizacje zabezpieczeń.

Zobacz również:

To ostatni moment, aby sprzedać iPhone'a 8 i iPhone'a X

W takim razie posiadacze tych modeli powinni jak najszybciej zastanowić się nad sprzedażą swoich smartfonów i wymianą na nowszy model. Oczywiście mogą one nadal działać bardzo dobrze, jednak już niedługo te modele zaczną o wiele szybciej tracić na wartości, właśnie ze względu na brak nadchodzących aktualizacji. Jak pokazuje raport firmy SellCell, najszybsza utrata wartości smartfonów Apple (aż około -43%) następuje właśnie w momencie utracenia przez nich możliwości aktualizacji - około ostatniej bety systemu, którego już nie dostaną.

Ostatnia beta iOS 17 ma pojawić się w ciągu miesiąca, oznacza to, że jeszcze przez kilka tygodni iPhone X oraz iPhone 8 będą warte zdecydowanie więcej, niż po prezentacji tego systemu. Jeśli więc zależy nam na zachowaniu w kieszeni jak największej sumy pieniędzy, warto już teraz zacząć sprzedawać swojego iPhone'a.

Jeśli więc zastanawiacie się, jaki iPhone powinien być Waszym kolejnym telefonem, zapraszamy do tego artykułu, gdzie przedstawiamy możliwości wszystkich modeli. Tutaj z kolei dowiecie się, w jaki sposób kupić używany telefon - jeśli macie sprzedać swój używany smartfon, dlaczego by nie skorzystać z rynku wtórnego także do zakupu kolejnego modelu?