Masz iPhone'a? Już niedługo kluczyki do samochodu zostawisz w domu

iOS 13.4 przewiduje możliwość wykorzystania iPhone'a jako kluczyka do samochodu.

Wczoraj wieczorem Apple udostępniło pierwsze bety nowych wersji swoich systemów operacyjnych. Mowa o macOS 10.15.4 Catalina, watchOS 6.2 oraz iOS 13.4. To odświeżone systemy, które pierwotnie zostały wprowadzone na rynek we wrześniu. Na zupełnie nowe odsłony systemów z mnóstwem nowych opcji musimy zaczekać do czerwca. Nie oznacza to jednak, że najnowsze bety nie wprowadzają żadnych nowych funkcji.

Źródło: apple.com

Jest wręcz przeciwnie. System iOS 13.4 otrzymał nową, niezwykle istotną opcję. Już niedługo iPhone oraz Apple Watch umożliwią zdalne otwieranie pojazdów. Oczywiście technologia ta nie jest niczym nowym, a posiadacze Tesli już od dawna mogą poruszać się bez kluczyków, ale to właśnie uniwersalne rozwiązanie od Apple może spowodować, że na przestrzeni najbliższych lat telefon komórkowy stanie się naszym kluczykiem do auta.

W pierwszej becie systemu iOS 13.4 deweloperzy odnaleźli odniesienie do nowego, niezaprezentowanego jeszcze API o wymownej nazwie CarKey. Nie musimy chyba wyjaśniać, że pierwszym skojarzeniem jest zastąpienie za pomocą iPhone'a kluczyków do samochodu. Rozwiązanie to z pewnością podobnie, jak w BMW korzystać będzie z technologii NFC, czyli komunikacji bliskiego zasięgu. Aby rozwiązanie zadziałało niezbędne są dwa elementy. Naładowany, odpowiednio skonfigurowany iPhone oraz samochód wyposażony w odbiornik NFC przy klamce kierowcy oraz w pobliżu stacyjki. W chwili obecnej nic nie wskazuje na to, aby Apple wymagało uwierzytelnienia za pomocą Face ID w celu odblokowania samochodu. To dosyć dziwne posunięcie, które poważnie wpływa na bezpieczeństwo całego rozwiązania. Z drugiej strony jeżeli Face ID nie będzie konieczne Apple może spowodować, aby odblokowanie auta możliwe było nawet przy wykorzystaniu rozładowanego telefonu.

Dodatkowo CarKey przewiduje możliwość dzielenia się autem. W tym celu z iPhone'a można będzie wysłać wirtualny kluczyk do osoby, której chcemy użyczyć nasze auto. Bardzo możliwe, że rozwiazanie korzystać będzie z układu U1 znajdującego się w najnowszych iPhone'ach. Więcej o CarKey dowiemy się z pewnością podczas WWDC 2020.

Źródło: ubergizmo.com