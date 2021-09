Masz iPhone'a z iOS 15? Uważaj - możesz stracić zdjęcia!

System operacyjny iOS 15 ma kilka problemów, które nie zostały rozwiązane przed wprowadzeniem go na rynek. Dziś dowiedzieliśmy się o kolejnej usterce, która powiązana jest z aplikacją Wiadomości i może doprowadzić do usunięcia zdjęć z pamięci masowej urządzenia.

W przypadku, gdy użytkownik zapisze jakiekolwiek zdjęcie otrzymanie w aplikacji Wiadomości i usunie czat, z którego pochodzi, podczas wykonywania kopii zapasowej do iCloud fotografia na dobre zniknie z urządzenia.

Wszystko wskazuje na to, że zdjęcia z aplikacji Wiadomości są z nią bezpośrednio powiązane. Po usunięciu fotografii z Wiadomości znika ona w innych częściach systemu operacyjnego.

Aby natknąć się na wyżej wymieniony problem należy wykonać cztery kroki w odpowiedniej kolejności:

Problem może być niezwykle poważny, ponieważ tworzenie kopii zapasowej w iCloud to opcja, która jest aktywna u większości użytkowników smartfonów od Apple.

Niestety wszystko wskazuje na to, że Apple nie rozwiązało jeszcze problemu. Jest on obecny również w najnowszych wersjach beta iOS 15.1 oraz iPadOS 15.1 beta 2 wydanych 29 września 2021 roku.

15.1 beta 2 is still deleting photos from my library when I delete the iMessage thread I saved them from ???????? FB9658241