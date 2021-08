Masz iPhone i komputer z Windows? Synchronizacja haseł już jest!

Po latach oczekiwania Apple zaktualizowało aplikację iCloud. Od dziś zsynchronizujesz hasła zapisane na iPhone z komputerem pracującym pod kontrolą Windows 10.

Apple od lat intensywnie rozwija własny ekosystem, a zamknięta platforma sprzętowa ciężko "dogaduje" się z innymi urządzeniami. Doskonale wiedzą o tym posiadacze smartfonów iPhone oraz tabletów iPad, którzy na co dzień korzystają również z komputerów pracujących pod kontrolą Windowsa.

iCloud na Windows 10 Źródło: apple.com

Gignat z Cupertino po wielu latach zwłoki postanowił otworzyć się nieco na systemy firm trzecich, co z pewnością ucieszy sporą ilość użytkowników iPhone'a. Najnowsza aktualizacja aplikacji iCloud dla systemu operacyjnego Windows 10 w końcu wprowadza "nową" funkcję pozwalającą na synchronizację danych pomiędzy urządzeniami.

Po zainstalowaniu iCloud w wersji 12.5 z oficjalnego sklepu Microsoft Store użytkownicy komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 mogą synchronizować hasła zgromadzone w usłudze iCloud Password. Oznacza to, że nie trzeba już wykorzystywać aplikacji firm trzecich takich jak 1Password.

System operacyjny Windows dzięki aplikacji iCloud otrzyma dostęp do wszystkich haseł zgromadzonych w iCloud Keychain. Co ważne mowa o aplikacji systemowej, a nie rozszerzeniu do przeglądarki. Apple w przeszłości dodawało iCloud do przeglądarki Chrome.

Dzięki iCloud w wersji 12.5 zgromadzone hasła wykorzystamy w obrębie całego systemu operacyjnego. Oznacza to, że możemy korzystać z haseł w klasycznych aplikacjach uruchamianych z poziomu menu Start. Całość nie jest już ograniczona tylko i wyłącznie do przeglądarki sieciowej.

Aby uruchomić synchronizację haseł musimy posiadać konto iCloud z włączoną weryfikacją dwuskładnikową. Wymagany jest również Windows 10 w wersji 18362.145 lub nowszy.