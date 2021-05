Masz komputer Della? Niezwykle ważna aktualizacja!

Jeżeli posiadasz komputer Della z ostatnich 12 lat lepiej przeczytaj, co powinieneś zrobić. Firma wydała ważną aktualizacje zabezpieczeń.

Firma Dell wprowadziła właśnie na rynek priorytetową poprawkę oprogramowania dla setek modeli komputerów, które zostały zaprezentowane w 2009 roku oraz później. Wszystko ze względu na lukę w oprogramowaniu, która mogła zostać wykorzystana przez hakerów w celu przejęcia dostępu do komputera.

Laptop Dell Źródło: techspot.com

Nowa łatka udostępniania dla ogromnej ilości komputerów likwiduje lukę w sterowniku dbutil_2_3.sys, która znajduje się w komputerach Della z systemem operacyjnym Windows.

Problem nie występuję na każdym komputerze Della. Producent przekazał, że usterka dotyczy 380 modeli wydanych w 2009 roku lub później.

W większości chodzi o komputery przenośne z serii Latitude, Inspiron oraz G. Luka pozwala hakerom na uzyskanie dostępu do komputera oraz zwiększenie swoich uprawnień, co z kolei pozwala na dostanie się do samego jądra systemu.

Pełną listę komputerów, które są narażone na niebezpieczeństwo znajdziesz na stronie producenta.

Laptop Dell Źródło: techspot.com

Dell przygotował specjalne narzędzie DSA-2021-088, które automatycznie zajmie się problemem. Alternatywnie można ręcznie usunąć plik dbutil_2_3.sys ze ścieżek C:Users<username>AppDataLocalTemp oraz C:WindowsTemp.

Od 10 maja usunięcie problemu będzie możliwe również z wykorzystaniem narzędzi Dell Command, Dell Update lub Dell Support Asisstant. Programy te zajmą się problemem na komputerach nieświadomych użytkowników.

Po usunięciu pliku dbutil_2_3.sys warto wymusić w ustawieniach systemowych aktualizację sterowników.

Źródło: techspot.com