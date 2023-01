Masz mały bagażnik? Z tym rozwiązaniem będziesz spakowany na każdą podróż

Thule, znana firma produkująca asortyment premium do samochodów osobowych, właśnie zaprezentowała swój nowy produkt dla każdego, kto nie zawsze jest w stanie pomieścić się z bagażem w swoim samochodzie.

Nowy box bagażowy Thule Arcos pozwala przewozić dodatkowy ładunek na tyle auta, dzięki czemu bagaż jest łatwo dostępny i nie wpływa na aerodynamikę pojazdu. Thule Arcos jest doskonałym uzupełnieniem samochodów, które mają niewielką przestrzeń bagażową i których właściciele nie chcą nic montować na dachu auta.

Jest to sztywny box bagażowy, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu dodatkowej przestrzeni ładunkowej oraz łatwego dostępu do tyłu auta. Dzięki temu, że box montowany jest na haku holowniczym, opory powietrza są minimalne, a dach auta pozostaje wolny i można na nim transportować inny ładunek, np. bagażnik dachowy, uchwyt na kajak czy nawet rowery. Czym charakteryzuje się najnowszy produkt firmy Thule?

Zobacz również:

Fot. Thule

Thule prezentuje Thule Arcos - sztywny box bagażowy na tył auta

Thule Arcos może być zamontowany wyłącznie na autach wyposażonych w hak holowniczy, a więc będzie świetnym rozwiązaniem dla samochodów, w których nie jest możliwe wykorzystanie klasycznych boxów dachowych, jak w przypadku niektórych samochodów elektrycznych. Opływowy, niskoprofilowy kształt Thule Arcos sprawia, że kierowca ma doskonały widok do tyłu (również w lusterku wstecznym), a pakowanie i wypakowywanie bagażu jest łatwe i wygodne. Co więcej, właściwy bagażnik auta również jest łatwo dostępny.

Fot. Thule

Pozwala także na przekształcenie nawet mniejszego samochodu w prawdziwy pojazd wyprawowy, zdolny do transportowania dodatkowego ładunku oraz sprzętu outdoorowego. Sztywna obudowa najwyższej jakości jest odporna na uszkodzenia, stabilna, chroni zawartość przed błotem i wodą, a jednocześnie pozwala na łatwy dostęp do tyłu auta.

Fot. Thule

Podczas projektowania nowych boxów bagażowych montowanych na tyle auta, w Thule przeprowadzono rozbudowane testy, które pokazały, że takie rozwiązanie transportowe ma minimalny wpływ na zużycie energii czy paliwa, a w pewnych sytuacjach potrafi wręcz je obniżać. Wyniki te zostały zresztą potwierdzone w zewnętrznych, niezależnych testach – „Vi Bilägare”, największy szwedzki magazyn motoryzacyjny, wykazał, że w testowanych samochodach (zarówno spalinowych, jak i elektrycznych), zużycie paliwa/energii podczas podróży z boxem było niższe, niż podczas jazdy bez niego (w testach wykorzystano pół-sztywny box Thule Onto). Po przejechaniu 5400 km w różnych warunkach flotą aut Volkswagen ID4 średnie zużycie energii (kWh/100km) z boxem było o 4% niższe niż bez niego.

Fot. Thule

Thule Arcos dostępny jest w dwóch wersjach: Thule Arcos M ma 300 litrów pojemności, zaś Thule Arcos L - 400 litrów. Oznacza to, że nawet do mniejszej wersji bez problemu zmieści się np. wózek dziecięcy i kilka toreb lub dwie torby na kije do golfa. Jeśli zaś na jakąś podróż potrzebna będzie większa przestrzeń bagażowa, Thule oferuje boxy dachowe o pojemności od 300 do 610 litrów. Thule Arcos trafi na rynek 1 lutego 2023 roku, w rekomendowanej cenie 6 599 zł za wersję M oraz 6 799 zł za wersję L. Więcej informacji o produktach Thule można znaleźć na stronie www.thule.com.