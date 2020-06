Masz nowego Macbook'a Air lub Pro? Sprawdź czy działa Ci USB 2.0

Użytkownicy najnowszych modeli MacBooków z 2020 roku donoszą, że ich komputery mają problemy z kompatybilnością z USB 2.0

Na początku maja 2020 roku Apple odświeżyło MacBook'a Pro, a chwilę wcześniej na rynku pojawił się MacBook Air z procesorami 10 generacji. Niestety oba laptopy nie do końca lubią się z akcesoriami wykorzystującymi łączność USB 2.0.

MacBook Air 13 Space Gray

Użytkownicy najnowszych modeli komputerów przenośnych od Apple donoszą, że podłączenie urządzenia z USB 2.0 do ich komputera powoduje całkowite zamrożenie systemu. Z informacji, które pojawiają się w sieci wynika, że problem dotyczy tylko i wyłącznie MacBook'ów wydanych w 2020 roku. To trochę dziwne, ponieważ z technicznego punktu widzenia bazowy MacBook Pro z 2019 i 2020 roku różni się jedynie klawiaturą oraz dyskiem SSD.

Większość użytkowników, którzy spotkali się z problemem, donoszą o tym na Reddicie i forum Apple Support. W większości przypadków akcesoria wykorzystujące USB 2.0 są losowo odłączane od komputera. Czasami po automatycznym wysunięciu następuje całkowite zamrożenie systemu.

Internauci donoszą, że urządzenia działają dobrze przez pewien czas, a nagle, losowo powodują zawieszanie się systemu. Jedynym rozwiązaniem problemu jest ponowne uruchomienie komputera.

MacBook Pro 2020 oraz MacBook Air 2020 same w sobie nie posiadają portów USB 2.0. Komputery wyposażono jedynie w złącza Thunderbolt 3, ale użytkownicy donoszą, że problem pojawia się przy wykorzystaniu wielu markowych stacji dokujących/replikatorów portów. Wszystkie urządzenia korzystające z nowszego USB 3.0/3.1 działają bez problemu.

Część użytkowników donosi, że problem nie występuje podczas korzystania z adapterów wykorzystujących połączenie Thunderbolt 3, ale są one znacznie droższe od odpowiedników łączących się za pośrednictwem USB.

Wszystkie wskazuje na to, że mamy do czynienia z problemem związanym z oprogramowaniem. Apple prawdopodobnie zaktualizuje w najbliższym czasie aktualizacje oprogramowania układowego UEFI lub poprawkę do systemu operacyjnego MacOS Catalina.

Zapoznaj się z najświeższymi informacjami o nadchodzącym iPhonie 12.

Sprawdź, ile kosztuje MacBook Pro 13