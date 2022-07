Masz odkurzacz, telefon albo klimatyzator od Xiaomi? To jeszcze nic - już niedługo kupisz też samochód!

Xiaomi coraz śmielej wchodzi na przeróżne rynki, oferując sprzęty AGD i RTV, czy też różnego rodzaju lifestyle'owe dodatki. Jednak już niedługo firma zaproponuje też coś o wiele większego.

Już teraz wchodząc na stronę sklepu Xiaomi możemy kupić ogromną różnorodność urządzeń. Znajdziemy tam telefony, tablety i laptopy, ale też hulajnogi i rowery elektryczne, sprzęt AGD i RTV, plecaki, zabawki i długopisy. Asortyment firmy powiększa się z dnia na dzień, a producent stara się wypełnić każdą lukę w rynku. Wygląda jednak na to, że nie kończy się to jedynie na małych urządzeniach do domu - plany firmy są większe i zdecydowanie bardziej ruchome.

Według najnowszych raportów, już w sierpniu chiński gigant ma po raz pierwszy zaprezentować prototyp swojego własnego samochodu elektrycznego. Co ciekawe, Xiaomi nad tym projektem pracuje wraz z firmą WM Motor, która znana jest ze swojego konceptu pojazdu Maven. Może się więc okazać, że głośny koncept stanie się podstawą dla nadchodzących czterech kółek Xiaomi. To samo potwierdzają też pierwsze przecieki zdjęć nadchodzącego prototypu - wyglądają bardzo podobnie do wspomnianego Maven.

Fot. WM Motor

Według raportu Sina Tech, Xiaomi ma zainwestować 10 miliardów dolarów w perspektywie następnych 10 lat w rozwijanie swojej samochodowej marki. Xiaomi zakłada zbudowanie fabryki wraz z centrum R&D w Yizhuang. Możliwości produkcyjne mają wynosić do 300 tysięcy samochodów rocznie.

Co ciekawe, te plany już od jakiegoś czasu są wcielane w życie. Już teraz ponad 1000 pracowników zaangażowanych jest w rozwijanie marki, a pierwsze egzemplarze samochodu mają zjechać z linii produkcyjnej za dwa lata - w 2024 roku!

Znamy też kilka detali dotyczących danych technicznych samochodów, które planuje wypuścić na rynek Xiaomi. Według najnowszych informacji, producent w pierwszej kolejności ma szykować cztery modele z segmentów A oraz B. W segmencie A ich cena ma wahać się między 22200 a 29600 dolarów (105000 - 140000 zł), a w segmencie B: 29600 - 44400 dolarów (140000 - 210000 zł). Dodatkowo, samochody Xiaomi mają być wyposażone w możliwość autonomicznego kierowania.

Fot. ArenaEV

Nie wiemy niestety, czy pierwsza transza samochodów zostanie udostępniona na rynku globalnym - możliwe, że będzie to propozycja tylko dla Chin. Jednak patrząc na światowe ambicje marki, już niedługo możemy się spodziewać elektrycznych samochodów Xiaomi również na naszych ulicach. Czy przypadną one do gustu Polakom tak bardzo jak hulajnogi elektryczne producenta?