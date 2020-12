Masz problem ze Spotify? Nie jesteś sam - sprawdź, co zrobić

Jeden z największych serwisów strumieniowych oficjalnie potwierdził, że boryka się z awarią. Przedświąteczny tydzień jest pechowy dla największych firm technologicznych.

Ostatni tydzień przed świętami na długo zapadnie w pamięci firmie Google oraz użytkownikom jej usług. Okazuje się, że to nie koniec utrudnień. W godzinach porannych 16 grudnia 2020 roku niektórzy użytkownicy raportują problemy z działaniem Spotify.

Spotify na iOS Źródło: Tyler Lastovich/Unsplash

Jeżeli masz problemy z logowaniem do usługi lub odtwarzaniem muzyki/podcastów wiedz, że nie jesteś sam. Spotify potwierdziło, że boryka się z awarią na terytorium Europy.

Potwierdza to również Downdetector. Z danych zebranych przez serwis wynika, że awaria rozpoczęła się w okolicach godziny 9:15. Obecnie wszystko zdaje się wracać do normy.

Zrzut ekranu z Downdetector

O 10:23 Spotify wydało na Twitterze oficjalne oświadczenie prasowe. Firma potwierdziła, że boryka się z problemami technicznymi. Inżynierowie starają się je naprawić, a Spotify obiecało poinformować użytkowników niezwłocznie po usunięciu usterki.

Good news! Everything is good to go and looking happy. Still having issues? Give @SpotifyCares a tweet. — Spotify Status (@SpotifyStatus) December 16, 2020

W okolicach godziny 11 pojawił się kolejny tweet, który poinformował, że większość problemów zostało już rozwiązanych. W odpowiedni na ostatnią wiadomość użytkownicy zgłaszają, że na smartfonach i komputerach usługa działa normalnie, ale nadal nie da się odtwarzać Spotify za pośrednictwem Chromecast oraz inteligentnych głośników.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted. — Spotify Status (@SpotifyStatus) December 16, 2020

Osobiście sprawdzałem i w przypadku mojego konta Spotify działa bez najmniejszych zastrzeżeń. Jeżeli posiadasz problemy techniczne spróbuj się zalogować ponownie. Jeżeli działanie to nie przyniesie skutku to musisz uzbroić się w cierpliwość lub zwrócić się do pomocy technicznej.

Źródło: androidcentral.com