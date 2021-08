Masz problemy z dźwiękiem w iPhone 12? Apple naprawi go za darmo!

Jeżeli jesteście w gronie osób, które miały problemy z połączeniami w iPhone 12, to mamy dla was dobrą wiadomość.

W ostatnim czasie wielu użytkowników zeszłorocznych modeli iPhone 12 skarżyło się na problemy z dźwiękiem w swoich smartfonach. Często nie byli w stanie usłyszeć drugiej osoby w trakcie połączenia, co, jak zapewne się domyślacie, jest dosyć uciążliwe.

Na szczęście Apple było w stanie zdiagnozować, w czym tkwi problem. Winna takiemu stanowi rzeczy jest awaria techniczna w głośniku, która uniemożliwia transmisję dźwięku. Gigant z Cupertino stwierdził także, że te problemy pojawiają się w bardzo małym odsetku urządzeń, które wyprodukowane zostały pomiędzy październikiem 2020 a kwietniem 2021 roku.

Zobacz również:

Jeżeli napotkaliście te problemy w trakcie korzystania z iPhone 12 lub iPhone 12 Pro, to mamy dla was dobrą wiadomość. Apple zobowiązało się do bezpłatnej wymiany wadliwych części waszego smartfona. Producent zastrzegł jednak, że taka operacja jest możliwa jedynie w przypadku wspomnianych wcześniej urządzeń. Jeżeli posiadacie iPhone 12 Pro Max, lub iPhone 12 mini, to darmowa wymiana nie wchodzi w grę. Producent ułatwia także zgłoszenie wadliwego urządzenia w fizycznym sklepie, lub poprzez Wsparcie Apple. Uczula także, żeby wykonać kopię zapasową danych zgromadzonych w smartfonie w iCloud przed oddaniem go do serwisu.

Apple zastrzega jednak, że jeżeli wasz iPhone ma pęknięty ekran, lub inne uszkodzenia, które mogą utrudnić wykonanie naprawy, należy zająć się nimi przed oddaniem go do serwisu. Przypomina też, że w związku z naprawą mogą pojawić dodatkowe koszty, które użytkownik będzie musiał pokryć. Ten program nie przedłuża także naszej gwarancji oraz obowiązuje przez dwa lata od momentu zakupu urządzenia.

Zobacz także: Kupić iPhone 12 teraz czy zaczekać na premierę iPhone 13?

Żródło