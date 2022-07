Masz procesor Intela 10. generacji? No to nie zaktualizujesz Windows 11

Intel zapowiedział, że najnowsze sterowniki dla Windows 11 22H2 nie obejmą 10. generacji i starszych.

To przykra niespodzianka dla osób, które chcą korzystać z najnowszego systemu Windows, a zarazem nie mają powodów do zmiany procesora na mocniejszy. Intel szykuje najświeższą wersję sterowników WDDM 3.1 bez spoglądania za siebie - co jest bardzo niekomfortowe i nieco nie fair w stosunku do tysięcy użytkowników, które korzystają z rodziny Comet Lake i innych. Pełna lista procesorów, ktore nie otrzymają więcej wsparcia, obejmuje następujące linie:

procesory 10. generacji z Intel Iris Plus (Ice Lake);

procesory 10. generacji z Intel UHD Graphics (Comet Lake);

procesory 9. generacji, powiązane procesory Pentium/Celeron oraz Xeon z Intel UHD Graphics 630 (Coffee Lake-R);

procesory 8. generacji, powiązane procesory Pentium/Celeron oraz Xeon z Iris Plus 655 oraz Intel UHD Graphics 610, 620, 630, P630 (Kaby Lake-R, Coffee Lake);

rodziny Intel Pentium i Celeron (Gemini Lake);

wcześniejsze rodziny.

A już dzisiaj pobierać można nowe sterowniki dla 11. i 12. generacji. Mają one numery 31.0.101.2111 (Legacy) oraz 31.0.101.3222. Wprowadzają następujące zmiany:

likwidacje bugów pojawiających się w grach Call of Duty: Vanguard , Watch Dogs: Legion ;

, ; likwidacja bugów pojawiających się podczas przechodzenia w stan uśpienia Intel NUCPA11 i Intel NUC11TN (Panther Canyon oraz Tiger Canyon).

Źródło: Neowin

