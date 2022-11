Masz samochód i starszy smartfon z Androidem? No to ja mam dla ciebie przykrą wiadomość

Google wymuszoną aktualizacją odcina wsparcie dla Android Auto na starszych telefonach.

Android Auto fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Kiedy Android Auto został wydany w 2015 roku, był dostępny na wszystkich smartfonach działających na systemie Android 5.0 (i wyżej). Kilka miesięcy później Google podbił minimalny wymóg OS dla uruchomienia Android Auto do Androida 6.0 (i wyżej). Na początku tego roku, firma zmieniła podstawowy wymóg dla telefonu do obsługi Android Auto do Android 8.0 (i powyżej). Cóż, Google zaczęło teraz egzekwować swoją najnowszą politykę, zatrzymując starsze telefony przed dostępem do Android Auto.

W ciągu ostatnich kilku tygodni, osoby pracujące z Android Auto w wersji 7.0 do 7.7 na swoich smartfonach zauważają wyskakujące okienko w aplikacji z prośbą o aktualizację aplikacji, aby mogli korzystać z funkcji. Jednak osoby ze smartfonami działającymi na systemie operacyjnym Android, który jest starszy niż Android 8.0, nie mogą zaktualizować aplikacji, ponieważ Android Auto 7.4 jest ostatnią wersją aplikacji, która jest kompatybilna z telefonami działającymi na wersji systemu operacyjnego, która jest starsza niż 8.0.

Nie mogą więc ani uzyskać dostępu do aplikacji, ani zaktualizować jej do nowej wersji. Zasadniczo, są oni całkowicie odcięci od korzystania z Android Auto. Innymi słowy, smartfony działające na wersji Androida, która jest starsza niż Android 8.0, nie będą już mogły uzyskać dostępu do Android Auto. To powiedziawszy, nie będzie to problem dla większości ludzi, ponieważ Android 7.0 i wcześniejsze wydania systemu operacyjnego stanowią tylko 15% wszystkich smartfonów z Androidem od maja 2022 roku. Jeśli jesteś użytkownikiem Android Auto, upewnij się, że Twój telefon działa pod kontrolą systemu Android 8.0 (lub nowszego).

Tymczasem Google pracuje nad projektem "Coolwalk" dla Android Auto, który jest znaczącym przeprojektowaniem platformy i ma się pojawić już wkrótce.